Da un paio di giorni la compagnia cinese ha dato il via al rilascio della OxygenOS 11 stabile a bordo di OnePlus 8 e 8 Pro: l'aggiornamento porta con sé – ovviamente – Android 11, ma anche una serie di bug e problemi, secondo quanto riportato da vari utenti in possesso dei flagship.

OxygenOS 11: tutti i problemi ed i bug di Android 11 su OnePlus 8 e 8 Pro

Come al solito in questi casi, in fatto che ci siamo problemi non significa che siano uguali per tutti; inoltre vi sono casi in cui gli utenti non lamentano alcun bug, quindi per il momento sembra che si tratti di un numero contenuto di dispositivi. Ma quali sono gli eventuali problemi che potrebbero trovarsi ad affrontare gli utenti OnePlus 8 e 8 Pro con l'aggiornamento alla OxygenOS 11? Le segnalazioni degli appassionati sono varie ed arrivano tutte dal forum ufficiale. Di seguito trovate l'elenco dei bug riportati.

L'audio non viene riprodotto negli auricolari Bluetooth

L'app OnePlus Gallery non si aggiorna

Giochi bloccati / lag

Arresti anomali delle app per SMS / messaggi

Il telefono non si “sveglia” dopo averlo bloccato

L'interfaccia utente di sistema si arresta in modo anomalo oppure non risponde

Le chiamate vocali non si connettono

Voi avete riscontrato qualcuno di questi difetti? Se sì fatecelo sapere nei commenti in basso. Nel frattempo è probabile che OnePlus rilasci un minor update per correggere questi bug di Android 11 anche se – come riportato all'inizio – per ora sembra che riguardi sono alcuni modelli.

