Abbiamo imparato a conoscere il modo di vivere la casa smart grazie alla domotica e soprattutto all'illuminazione intelligente. Già con Philips Hue, ma poi a farla da padrona è stata la qualità/prezzo di Xiaomi, soprattutto con Mijia. Ma c'è un altro brand che si impone nel mercato ed è partner del colosso cinese: Yeelight, produttrice delle famose Smart Bulb (Color) e Smart LED Lightstrip 1S, rispettivamente lampadina e striscia LED intelligenti, che da oggi potranno essere integrati nel sistema gaming RGB Razer Chroma.

Yeelight: ecco come collegare Smart Bulb e LED Lightstrip 1S con Razer Chroma

Come funziona quindi questa collaborazione? Anzitutto, bisogna sapere che Chroma è un sistema di regolazione dei LED RGB di vari dispositivi compatibili, come possono essere tastiere, LED per case PC desktop, mouse e monitor. Quindi, la partnership con il brand della catena ecologica di Xiaomi, Yeelight, aggiunge alle possibilità di Razer Chroma altre soluzioni di illuminazione, proprio come la striscia LED Lightstrip 1S e le lampadine Smart Bulb 1S.

Ma come bisogna fare per combinare i due sistemi? Bisogna anzitutto aggiornare il firmware dell'applicazione dedicata. Poi, bisogna scaricare il plug-in Yeelight Chroma Connector, che trovate a questo link. Infine, sempre dall'applicazione Yeelight, bisogna attivare il controllo LAN dei prodotti. Come? Seguendo questa procedura: Dispositivo -> nome_dispositivo -> Altro -> Controllo LAN -> attiva. Dopo fatto questo, avrete tutto connesso a Razer Chroma.

Ecco le parole di Coaster Li, VP di Yeelight e Capo della Divisione Oltreoceano: “Il gaming e le luci sono sempre stati una coppia perfetta. Siamo entusiasti di avere questa partnership con Razer per l'integrazione Chroma, molti dei nostri utenti adorano decorare le scrivanie da gioco con Yeelight. Ora siamo felici di portare questo al livello successivo con un'esperienza più coinvolgente!“

