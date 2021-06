Con il progressivo ritorno alla normalità non tutto sembra muoversi in questa direzione: abituati allo smart working e alle riunioni da remoto, ormai alcune attività “in presenza” ci risultano superflue e facilmente gestibili direttamente a distanza. Probabile che la casa di Lei Jun abbia pensato proprio questo e infatti ecco arrivare un nuovo prodotto, il primo del suo genere per l'azienda: Xiaomi Audio & Video Conference Speaker. Andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono le sue caratteristiche.

Xiaomi Audio & Video Conference Speaker è il primo dispositivo del brand dedicato alle videoconferenze

Come il nome lascia intuire, il nuovo speaker di Xiaomi si presenta come una soluzione votata al business, più precisamente per le videoconferenze. L'aspetto di Xiaomi Audio & Video Conference Speaker è quello di una “semplice” soundbar, ma al centro della stessa troviamo una fotocamera in grado di offrire una risoluzione in 4K (con grandangolo). La compagnia cinese promette una qualità del suono al top mentre in termini di specifiche troviamo una chipset octa-core APQ8053 targato Qualcomm, soluzione a 14 nm.

Nonostante le caratteristiche non siano state ancora svelate completamente, la casa di Lei Jun ha già annunciato il prezzo di Xiaomi Audio & Video Conference Speaker: il dispositivo sarà lanciato sul mercato cinese il 10 giugno, a circa 256€ al cambio (1.999 yuan).

