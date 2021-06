OnePlus 9 e 9 Pro ricevono la OxygenOS 11.2.7.7: tutte le novità

È in arrivo un nuovo aggiornamento software per i possessori di OnePlus 9 e 9 Pro, contenente l'ultima build della OxygenOS 11.2.7.7. Due smartphone che recentemente sono entrati a far parte dei primissimi modelli compatibili con il programma Android 12 Beta. Ma se si parla di release stabili, ecco che la nuova release della OxygenOS 11 si occupa di introdurre alcune novità, così come ottimizzare determinati aspetti del sistema.

Arriva l'aggiornamento all'ultima OxygenOS 11.2.7.7 per OnePlus 9 e 9 Pro

Per l'esattezza, il roll-out per l'Europa contiene la build OxygenOS 11.2.7.7.LE25BA per OnePlus 9 e 11.2.7.7.LE15BA per 9 Pro. In entrambi i casi, l'aggiornamento punta a migliorare l'autonomia e l'esperienza della fotocamera, così come a ridurre i bug presenti. Nel caso di OnePlus 9 Pro, poi, è stato aggiunta l'opzione per attivare e disattivare la registrazione dei video HDR. Ecco il changelog completo:

Sistema Ridotti i consumi energetici in determinati scenari Risolti problemi noti e migliorata la stabilità

Fotocamera Aggiunto il nuovo toggle HDR all'interno delle impostazioni manuali (Percorso: Menu delle opzioni nell'angolo in alto a destra-Video dinamici) (solo su OnePlus 9 Pro) Migliorata l'esperienza di scatto foto e registrazione video



L'aggiornamento alla OxygenOS 11.2.7.7 è ufficialmente in roll-out, pertanto dovreste riceverlo nel corso di queste ore. Quando sarà disponibile al download, lo troverete nel nostro articolo dedicato:

