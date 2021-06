La casa cinese è ormai entrata nella fascia media del mercato, eppure a volte basta poco per portarsi a casa uno smartphone top. Ad esempio attendere il momento propizio e l'offerta giusta; poi si sa, gli smartphone di OnePlus non sono esattamente da buttare via dopo un anno (e gli appassionati del brand lo sanno bene). Siete interessati a mettere le mani su un top, ma puntando al risparmio? E allora non fatevi scappare OnePlus 8 a meno di 400€, grazie al codice sconto dedicato.

Codice sconto OnePlus 8: passa il tempo è sempre un best buy!

Dato che un ripasso non fa mai male, vi ricordiamo che il nuovo OnePlus 8 arriva con il supporto al 5G grazie al SoC Snapdragon 865 e monta un display Fluid AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass. Il comparto fotografico vede protagonista un sensore da 48 MP, accompagnato da un grandangolo da 16 MP e FOV 116° ed un modulo da 2 MP. La selfie camera da 16 MP è inserita in un foro nel display. Completano il pacchetto Android 10 e una batteria da 4.300 mAh con ricarica da 30W.

L'ex flagship OnePlus 8 scende ad un prezzo super goloso grazie a questo codice sconto di Banggood: di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

