OPPO vi permetterà di scrivere senza toccare il display secondo un brevetto

Le gesture sono sicuramente un qualcosa che, seppur non usate da tutti, ci permettono di semplificare l'utilizzo di dispositivi come gli smartphone. Ma c'è OPPO che ha pensato di amplificare le Air Gesture, cioè quelle senza toccare il dispositivo, pubblicando un brevetto in cui si sperimenta la scrittura aerea, quindi scrivere senza toccare il display.

OPPO: ecco come funziona la scrittura aerea del brevetto

Ma come arriveremo a scrivere senza toccare il display dello smartphone? Secondo il brevetto di OPPO, si è andato migliorare anzitutto il riconoscimento delle Air Gesture, rendendole più precise, poi si è sviluppato un metodo annesso ad un dispositivo al fine di memorizzare le traiettorie di ciò che scriviamo praticamente in aria. Chiaramente, essendo un documento inserito in una piattaforma cinese, è chiaro che il brand abbia pensato principalmente alla conformazione dei tratti dei caratteri usati in Cina, ma non è escluso che possa adattarsi alla scrittura Occidentale, forse anche più semplici da riconoscere.

Questo brevetto segue quello in cui la stessa OPPO ha realizzato uno smartphone “surround” alla stregua del famoso prototipo Mi MIX Alpha, che potrebbe corrispondere perfettamente al dispositivo per cui serviranno davvero Air Gesture ed in questo caso una scrittura aerea. Essendo tra l'altro già pubblicato, il documento permetterebbe in un periodo non troppo lontano di produrre effettivamente dispositivi di questo genere, come ad esempio un pieghevole che non necessita di pennino in quanto il nostro pennino sarebbe il dito in aria.

E voi utilizzate le gesture e soprattutto quelle aeree? Vi piacerebbe scrivere senza toccare il display? Fatecelo sapere nei commenti!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu