Redmi Note 10 Pro China si aggiorna con il supporto alla Virtual RAM

Xiaomi ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Redmi Note 10 Pro 5G (si tratta della versione China) introducendo il supporto alla Virtual RAM: una novità non da poco, che consente agli utenti di sfruttare della memoria RAM aggiuntiva, migliorando le performance del mid-range.

Redmi Note 10 Pro 5G (China): il nuovo aggiornamento introduce la Virtual RAM e non solo

Prima di procedere oltre vi ricordiamo che il nostro Redmi Note 10 Pro non ha nulla a che fare con la versione 5G China: questa dovrebbe arriva in occidente come POCO X3 GT, secondo vari indizi ed indiscrezioni. Comunque è interessante notare che Xiaomi sta cominciando a distribuire la feature Virtual RAM. Se volete saperne di più su questa novità, date un'occhiata al nostro approfondimento.

Tornando al mid-range della costola di Xiaomi, Redmi Note 10 Pro 5G China sta cominciando a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5.5.0 in patria, il quale introduce proprio la Virtual RAM. Grazie a questa funzionalità della MIUI il dispositivo guadagna fino a 2 GB di RAM aggiuntivi: in base al taglio di memoria si potrà beneficiare dell'equivalente di 8 o 10 GB di RAM (nel caso dei modelli da 6 o da 8 GB).

Oltre a questa novità l'aggiornamento porta con sé anche il supporto al framework Play Store: si tratta – in soldoni – del supporto allo store di Google e ai GMS. Comunque, per noi occidentali il pezzo forte è – ovviamente – la Virtual RAM: speriamo che Xiaomi si decida a portare l'update anche per i modelli Global.

