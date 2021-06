Meizu celebra i 9 anni di Flyme con una T-shirt futuristica

Tra le interfacce più longeve del panorama smartphone, non possiamo non citare la Flyme. L'interfaccia di Meizu, una delle più personalizzate, ha compiuto 9 anni e per questo arriva una T-shirt commemorativa che unisce i tratti distintivi della Flyme al genio creativo di PANDAER.

Meizu: nella T-Shirt commemorativa l'essenza dei 9 anni di Flyme

Come ha celebrato l'artista PANDAER quella che è una delle più influenti esperienze software del panorama Android cinese (specie negli ultimi anni)? Anzitutto e ovviamente, a modo suo rendendo protagonista un panda, con tutta una serie di ambientazioni spaziali e fantascientifiche, ma anche con tanti elementi Meizu dell'ultimo periodo.

Infatti, è possibile vedere Meizu Watch, in cui è presente appunto la Flyme for Watch, uno smartphone riconducibile ai Meizu 18 detentori della Flyme 9 e molto probabilmente anche il riferimento alla Flyme for Car, visto che il personaggio guida quella sembra un'astronave ma che ha tutti crismi di un'automobile spaziale.

Purtroppo, come spesso accade, è un qualcosa che possono avere i soli fan cinesi, ma una T-shirt così bella avrebbe fatto sicuramente piacere anche a noi occidentali, che abbiamo comunque vissuto la Flyme nel suo periodo di picco e che forse speravamo di vedere con la stabilità e l'ottimizzazione che ha oggi in modelli che noi non abbiamo visto commercializzati.

