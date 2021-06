Vi mancano i Prime Day? Tranquilli: Huawei dà il via al Summer Black Friday

Ora che ci siamo lasciati alle spalle i Prime Day è arrivato il momento di rilassarci e pensare alle vacanze… o forse no? A quanto pare Huawei non ha proprio intenzione di fermarsi ed annuncia l'evento Summer Black Friday, con una settimana di promozioni ed offerte dedicate allo store ufficiale del brand, con sconti fino al 55% e tanti regali.

Huawei lancia la promo Summer Black Friday: una settimana di offerte in esclusiva sullo store ufficiale

Ogni occasione è buona per far festa, soprattutto l'inizio dell'estate: quale modo migliore per celebrare la nuova stagione, se non con una ricca selezione di prodotti in offerta? Da oggi e fino al 30 giugno Huawei dà il via alla promo Summer Black Friday, con tante offerte su smartphone, tablet, notebook, smartwatch e audio! E come anticipato anche in apertura non mancheranno dei regali.

Tutte le offerte su smartphone, tablet e smartwatch Huawei

In omaggio con alcuni smartphone acquistati nell'ambito della promo, ad esempio, gli utenti riceveranno un paio di auricolari FreeBuds 3 Wired del valore commerciale di 139€. Gli auricolari saranno inclusi nell'acquisto di Huawei Mate 40 Pro, disponibile in offerta a 899€ anziché 1.249€. Lo stesso prodotto audio è incluso nell'acquisto di P40 Pro, in vendita al 40% in meno (629€).

Ovviamente non mancano proposte anche nell'ambito smartwatch con Huawei Watch GT 2 Pro a 199€ con incluso un cinturino Easy Fit Strap. Se invece puntate ad un nuovo tablet vi segnaliamo che Huawei MatePad Pro è disponibile in preordine a 709€ (lo sconto sarà visibile al momento della finalizzazione dell'acquisto). Si tratta del primo tablet di Huawei con HarmonyOS 2 a bordo: effettuando il preorder si riceveranno in regalo anche una M Pencil 2nd Gen, una Flip Cover e il Bluetooth Mouse del brand.

Le offerte continuano anche sui notebook Huawei

Tra i prodotti in sconto non possono mancare i notebook. Per esempio, Matebook 14 i5 2020 è disponibile a soli 699€ anziché 949€, con Bluetooth Mouse Swift oltre che uno zaino BackPack Swift in omaggio. Oppure MateBook D 15 i3: spesso appena 16,9 mm e pesante solo 1,56 kg, risulta sottile, ma al contempo forte e robusto, adatto per essere trasportato in ogni luogo. Il laptop sarà acquistabile solo per questa settimana a 459€ euro nella configurazione i3 8/256 GB (anziché 649€). Volete saperne di più sulle offerte per il Summer Black Friday di Huawei? Allora di seguito trovate la pagina dedicata all'iniziativa!

