La lampadina Yeelight Smart Bulb M2 a meno di 10€ in offerta lampo

L'illuminazione di casa ha fatto passi da gigante con il subentro di lampadine e plafoniere intelligenti. E molto lo si deve a Yeelight, che grazie a prodotti come la lampadina Smart Bulb M2 in offerta lampo su GearBest, permette di illuminare l'ambiente domestico con facilità senza spendere troppo.

Yeelight Smart Bulb M2: la lampadina intelligente in offerta lampo su GearBest

La conformazione di questa lampadina è più piccola rispetto a quelle più comuni, rendendosi utile per lampade da soffitto multiple, oppure per camere da letto, senza sfigurare in illuminazione in nessun ambiente scelto per utilizzarla. Passando alle specifiche tecniche, la lampadina si divide in due attacchi, E14 ed E27, così da poterle utilizzare ovunque si necessiti. Ciò che la rende interessante inoltre è la luminosità regolabile, oltre ovviamente alla temperatura, il tutto tramite applicazione dedicata. La potenza è da 4W.

Questa però non è l'unica funzione smart che contraddistingue la Yeelight Smart Bulb M2: infatti, è possibile collegarla ad un dispositivo con tecnologia Atom, di proprietà del brand, che permette di gestire l'illuminazione anche dopo aver spento la luce con lo switch. In più, è compatibile con assistenti vocali (XiaoAI) e con molti gateway a marchio Xiaomi e Redmi.

Trovate la lampadina Yeelight Smart Bulb 2, sia in configurazione E14 che E27 in offerta lampo su GearBest a soli 8.55€ per unità, che la rende davvero conveniente per i molteplici usi che se ne può fare. Ricordiamo che potete pagare in tutta sicurezza con PayPal.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu