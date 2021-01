Yeelight presenta quattro nuovi prodotti al CES 2021

Uno dei protagonisti del CES 2021 è anche Yeelight, produttore cinese resosi famoso al fianco di Xiaomi per la realizzazione di prodotti per l'illuminazione. A causa della situazione sanitaria mondiale, la fiera di Las Vegas si sta tenendo in formato digitale, ma le novità non stanno mancando. A questo giro c'è anche Yeelight che, per l'occasione, ha annunciato quattro nuovi prodotti.

CES 2021, tutte le novità presentate ufficialmente da Yeelight

Si parte dalle Yeelight Smart LED Bulb W3. Disponibile nel formato E26 e E27, questa nuova lampadina RGB è in grado di gestire fino a 16 milioni di colori. Può essere controllata sia dall'app dedicata che tramite assistente vocale e comprende le funzioni Music Sync e Game Sync per sincronizzare le luci con il sonoro.

In alternativa c'è la Yeelight GU10 Smart Bulb W1. Anziché una lampadina, qua abbiamo a che fare con una luce RGB utilizzabile nei faretti da soffitto (e non).

Proseguendo, la serie Yeelight Arwen Ceiling Light S è una plafoniera da soffitto, anch'essa con luce RGB per dare un tocco in più all'atmosfera della casa.

Infine, la Yeelight LED Screen Light Bar Pro unisce il mondo di illuminazione con quello dei computer. Installandola sulla cima del monitor si possono ricreare particolari effetti di luce sul muro posteriore in stile Philips Ambilight. Per tutte queste luci è presente il supporto ai sistemi di illuminazione Razer Chroma RGB e Overwolf.

Ancora nessuna informazione precisa per la commercializzazione, prevista per il Q1 2021. Vi ricordiamo che al CES 2021 le novità sono svariate: Roborock S7, LG Rollable, Honor MagicBook Pro 2021, Honor Band 6 e i numerosi prodotti da Amazfit e TCL.

