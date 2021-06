iQOO 5 Pro poteva essere più bello di com’è ora

Quando si guarda al design di uno smartphone o meglio, quando un produttore lo ipotizza e poi realizza, si guarda o all'essere eleganti o all'essere originali. Il destino di iQOO 5 Pro verte verso la seconda ipotesi, ma da alcune immagini il prototipo poteva essere più bello di quello poi rilasciato effettivamente sul mercato.

iQOO 5 Pro: più colori e dettagli più accattivanti nel prototipo

Nelle immagini trapelate, il prototipo del top gamma 2020 di iQOO, quanto a conformazione manteneva quella poi lanciata, ma le colorazioni e lo stile avevano sicuramente ben altro spessore. Infatti, anche i colori scelti per la versione finale ispirati ad AMG, avevano una linea che tendeva a curvarsi morbidamente verso la parte bassa della back cover, ma quelli più interessanti sono i colori inediti poi scartati.

A partire da quello in Bianco con la finitura tricolore in Blu, Nero e Giallo, sia la versione sempre bianca con Blu, Azzurro e Nero per poi andare verso colorazioni più sgargianti come un intenso Arancione con linea in Nero sia continua che spezzata, così come sempre il modello Bianco con linea Blu spezzata. Insomma, pare che nei laboratori del sub-brand di vivo ci fosse l'imbarazzo della scelta.

E voi, quale colore avreste voluto vedere in maniera ufficiale? Ma soprattutto, vi sarebbe piaciuto mettere le mani su iQOO 5 Pro? Fatecelo sapere nei commenti!

