Teclast F7S è l’ultrabook low budget a meno di 170€: da non perdere!

Si torna a parlare di notebook low budget, soluzioni per tutte le tasche dedicate allo smart working o semplicemente allo studio e al lavoro in mobilità. Quest'oggi torna in offerta un terminale intramontabile, proposto al miglior prezzo di sempre: stiamo parlando di Teclast F7S, ultrabook economico ora ancora più conveniente grazie a questo nuovo codice sconto!

Codice sconto Teclast F7S: nuovo minimo per il notebook low budget

A distanza di un po' di mesi dal debutto Teclast F7S resta ancora una valida alternativa per chi punta al risparmio. Notebook economico e leggero, si tratta di un dispositivo caratterizzato da un corpo metallico e dimensioni contenute (con uno spessore di 7 mm ed un peso di 1.5 Kg). Il terminale offre un pannello IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e bordi ottimizzati ed arrotondati; il cuore pulsante è il processore Intel Apollo Lake N3350, con grafica Intel HD 500, 8 GB di RAM LPDDR3 e 128 GB di SSD.

Ovviamente si tratta di una soluzione con Windows 10, mentre la batteria da 38 Wh garantisce (secondo quanto riportato dal brand cinese) un'autonomia fino a 7 ore. Presente all'appello un ampio trackpad ed una serie di porte mostrate nell'immagine in basso.

Il notebook low budget Teclast F7S è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, al miglior prezzo del momento.

