Recensione ESR E1: dormire con l’ASMR è diventato facile

Quando ci riposa, esistono due tipi di categorie: quelli che usano la mascherina per dormire (no, non quella chirurgica) e chi invece si addormenta con le cuffie alle orecchie, un'abitudine sempre più frequente con i video ASMR. Ma se ci fosse il mezzo per unire entrambe le cose senza dimenticarci il dispositivo nei padiglioni auricolari? Ci ha pensato ESR, esperta di prodotti utili per la tecnologia, con la mascherina per dormire E1 dotata di auricolari wireless protagonista di questa recensione.

Recensione ESR E1 | Mascherina per dormire

Contenuto della confezione

Confezione semplice, di cartone e soprattutto piuttosto esigua: questo perché tutto ciò che serve è nella mascherina per dormire ESR E1 in recensione, quindi vi sarà necessario appena il cavo di ricarica USB/Micro-USB e la manualistica.

Design e materiali

Non male il design di questa mascherina, non lontana da quelle standard ed è anche ben imbottita. Il misto cotone/poliestere fa il suo lavoro ed è di buona qualità, anche se per l'estate non è indicatissimo: essendo fatto con materiali più pesanti, si rischia di sudare, meglio utilizzarla quando fa più fresco.

Comodo il fatto di poterla lavare, in quanto gli auricolari possono essere rimossi. Proprio gli auricolari sono di tipo aperto, ricordano quelli delle cuffie dei Walkman, con tanto di copertura spugnosa e sono riposti in un interno che si apre da una piccola cerniera, in cui è alloggiato anche l'attacco di ricarica. Sul lato sono presenti i tasti funzione.

Funzioni smart

Le funzioni smart di questa mascherina per il sonno ESR E1 si limitano semplicemente al pairing Bluetooth 5.0 e ai tasti funzione, che funzionano abbastanza bene con la giusta pressione. Oltre a mettere in pausa, è possibile regolare il volume e cambiare traccia. Sinceramente, per il target del prodotto, va più che bene.

Qualità audio – ESR E1 mascherina per dormire

Niente male la qualità audio di questa mascherina con auricolari ESR. A dispetto del fatto che questi siano nell'imbottitura, il suono restituito è buono e si sente davvero bene. L'ideale per testare questo tipo di prodotto è avvalersi di suoni ambientali, rumore bianco e video ASMR. Chi l'ha provato si è poi addormentato e quindi svolge bene il suo ruolo, dato che il coinvolgimento è concreto. Insomma, promossa.

Autonomia

Buona anche l'autonomia garantita da questa mascherina per dormire ESR E1, che per il tipo di utilizzo è spesso fondamentale. Le 8 ore garantite di ascolto ininterrotto sono raggiungibili e quindi è tutto secondo aspettative.

Prezzo e conclusioni – Recensione ESR E1 mascherina per dormire

Che dire quindi di questa mascherina per dormire con auricolari ESR E1 in recensione? Senza dubbio un prodotto particolare, dobbiamo ammetterlo, che però resta molto soggettivo. Non tanto per il prezzo, i 20€ circa per acquistarla su Amazon sono onesti, però si dev'essere abituati ad indossare un prodotto del genere, quindi la musica diventa un di più Quindi, a chi lo rivolgiamo? A chi già lo usa e vuole quindi appunto aggiungere un effetto sonoro oppure a chi vuole provare un'esperienza nuova, senza pretese.

