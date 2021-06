Uno dei diktat degli ultimi tempi, in termini di smartphone e dispositivi elettronici, è sicuramente la ricarica sempre più rapida. In questo caso sono coinvolte due aziende una volta sotto la stessa egida, Huawei e Honor, che stanno preparando il loro caricabatterie ultra-rapido a 135W.

Huawei: il caricabatterie a 135W spunta nelle prime foto, Honor intanto lo certifica

Cosa sappiamo quindi di questo caricatore così potente? A dire il vero, Huawei sembra quella più avanti rispetto alla sua ex affiliata e ora concorrente, visto che già i display premium MateView sono in grado di ricaricarsi a tale potenza. Pare però si tratti di un caricabatterie pensato per notebook, quindi è probabile che proprio Huawei possa utilizzarlo per i prossimi MateBook X.

Stessa finalità potrebbe avere quello di Honor, attualmente certificato 3C, con uscita a 20V 6.5A, quindi proprio a 135W, che potrebbe appunto approdare su un notebook top gamma del brand. Quello che è curioso è che, data la presenza di un'uscita Type-C, potrebbero essere utili anche agli smartphone, ma le voci che lo riportano puntano fortemente alla funzione di ricarica per PC, generalmente più potenti in questo senso.

Insomma, pare proprio che i prossimi Huawei P50 e Honor 50 non si avvarranno di una carica così potente, ma pare neanche così necessaria, visto che il modello Pro della gamma Honor arriverà addirittura a 100W.

