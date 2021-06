Spostarsi in bici è sempre un piacere, specie se questa è elettrica e ci porta praticamente ovunque. Spesso abbiamo a che fare con modelli dal prezzo molto alto, ma soluzioni come la bici elettrica Niubility B14 vengono incontro alle esigenze di tutti, specie con l'offerta con codice sconto che trovate su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa gratis.

Niubility B14: la bici elettrica potente ed economica è ora in offerta con codice sconto su Geekbuying

Come possiamo vedere anche dalla nostra recensione, la sua particolare struttura dona stabilità e compattezza alla eBike, che permette quindi di poter pedalare in tutta tranquillità, specie nelle aree urbane. Quanto alle caratteristiche, si parte da un motore a 400W, a cui va abbinata una batteria da 48V 15 Ah, che permettono non solo un'autonomia molto ampia (fino a 100 km) ed una velocità di 25 km/h.

Alla struttura in alluminio si abbiano poi freni a disco anteriore e posteriore, una luce LED per le passeggiate notturne, ruote da 14″ ben rinforzare (alla stregua delle Fat Bike), un piccolo monitor LCD che permette di monitorare tutto il tragitto ed una chiave di sicurezza al manubrio. Quanto alle funzioni, abbiamo 3 modalità di pedalata: una standard, una assistita ed una full electric. Ottima la protezione IP54 in caso di pioggia e l'inclinazione massima da 25°.

Trovate la Niubility B14 in offerta sullo store di Geekbuying all'ottimo prezzo proposto di 489€, che per una bici del genere sono anche pochi, grazie al codice sconto dedicato. Non manca inoltre la spedizione da Europa gratis, che rende il tutto ancor più conveniente.

