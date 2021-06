Sebbene i proclami da parte della compagnia siano già tanti e molto ambiziosi, ad oggi non abbiamo una forma concreta di quella che sarà la line up 2021 di Honor. E dopo aver appreso che arriverà il primo pieghevole Magic X, abbiamo anche notizia di un altro top gamma, Honor 50: proviamo fare chiarezza su quali saranno le specifiche, il design e soprattutto il periodo di uscita della nuova serie che dovrebbe comprendere in totale ben 3 modelli: il modello standard, Honor 50 SE e Honor 50 Pro!

Aggiornamento 04/06: a poche settimane dall'uscita, arrivano nuovi dettagli in merito al chipset del modello SE ed in merito alla fotocamera di Honor 50 e 50 Pro. Trovate tutti i dettagli nelle sezioni “Hardware” e “Fotocamera”

Honor 50: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie

Design e display

Quest'anno avremo per il mercato globale il lancio di Honor 50: la compagnia salterà una generazione, come ormai da tempo si vocifera. Si pensava inizialmente potessero essere inclusi nella serie il 50 Base, 50 Pro e Pro+, ma in realtà quest'ultimo salterà e farà spazio al modello SE. Passando al design, la grande novità sta nel fatto che dovrebbe avere uno stile rinnovato, con un layout della fotocamera a doppio anello (come mostrato nell'immagine leak in alto). Anche i presunti bozzetti si muovono in questa direzione: Honor 50 avrà una fotocamera composta da due cerchi inseriti in un modulo a capsula, con uno stile molto simile a quello della gamma Huawei P50. Il cerchio superiore ospita il sensore principale, quello inferiore due moduli aggiuntivi; nel mezzo trova spazio il flash LED.

E proprio l'anello del cerchio superiore, ma probabilmente tutta la “pillola” che includerà il modulo fotocamera, potrebbe ottenere una raffinata versione speciale. Infatti, l'anello realizzato nei bozzetti di fianco ai render del telefono potrebbe essere griffato Cartier, quindi potrebbe essere realizzato in materiali di pregio, proseguendo una bella tradizione composta da modelli come Honor V20 Moschino oppure Honor 20 Pro sempre con Moschino.







Le stravaganze della serie Honor 50 dovrebbero riflettersi anche nelle colorazioni: le immagini in alto mostrano i colori sgargianti della back cover del dispositivo (verde/arancio, viola e blu). Tra parentesi al momento c'è ancora qualche incertezza e non è chiaro se questo sarà il design di Honor 50, 50 SE oppure del fratello maggiore 50 Pro.

Nelle scorse ore inoltre, sono venuti fuori render (che trovate sotto), che vedono rimossa la “pillola” che ospita i sensori fotocamera, che quindi sarebbero sì circolari, ma sgombri di altre finezze estetiche. C'è chi potrebbe apprezzare questa soluzione, chi meno, in ogni caso restano smartphone belli da vedere.

Manca un lettore d'impronte, segno che frontalmente dovremmo avere un pannello AMOLED con sensore ID integrato. Inizialmente i leak ci rivelano che sul modello più top, Honor 50 Pro+, ma pare che lo schermo curvo da 6,79″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz possa essere rivolto quindi al modello Pro. Per fare spazio alla doppia selfie camera, il telefono sarebbe dotato di uno schermo dual punch-hole. Non solo: questa variante Pro sarebbe dotata anche di certificazione IP68.

Hardware

La serie Honor 50, comprensiva del modello standard e Pro, vedrà la presenza dello Snapdragon 778G: sia Qualcomm che la compagnia cinese hanno svelato che saranno tra i primi ad adottare il nuovo chipset. Si vocifera anche dell'utilizzo dello Snapdragon 888, presumibilmente per un'eventuale versione Pro+, ma pare che in realtà sarà rivolta alla sola serie Magic. Da questo punto di vista mancano conferme dalla casa cinese e bisogna affidarsi alle indiscrezioni.

E sempre in merito al chipset, abbiamo una golosa indiscrezione in merito al chipset del nuovo rivelato Honor 50 SE, che potrebbe non avere in realtà un MediaTek, il molto richiesto e nuovo Dimensity 900, che quindi lo mette in diretta competizione con OPPO Reno 6.

Per quanto riguarda la batteria, i pareri arrivati dai leak riportano più cose ma bisogna procedere con ordine. Anzitutto, il modulo di cui abbiamo conoscenza oggi è solo quello dell'Honor 50 Pro, che dovrebbe vantare una capienza di 4.400 mAh (presumibilmente a doppia cella) con una ricarica molto rapida.

Ed è qui che nascono i dubbi. Perché sia alcuni leak, sia una foto venuta fuori da un laboratorio Honor (la trovate sopra) ci riportano la possibilità del modello top di ricaricarsi a 100W 20V 5A con caricabatterie cablato, così come certificato anche dall'ente 3C.

Ma sempre secondo Digital Chat Station, questa potenza di ricarica non sarebbe disponibile da subito al lancio, ma potrebbe arrivare in seguito in quanto ancora in fase di test. Molto più probabile quindi che il caricabatterie SuperCharge in confezione sia da 66W 11V 6A, sempre certificato 3C, sarà appannaggio di tutti e tre gli Honor 50. Il motivo sarebbe la cautela di Honor su una potenza di ricarica così alta, perché ad oggi i problemi ci sono stati e quindi bisogna andarci con i piedi di piombo.

Software

Dopo tante chiacchiere e voci arriva la conferma direttamente da Honor: la serie 50 avrà dalla sua i servizi Google! Un utente ha posto la fatidica domanda e l'account di Honor Germania ha risposto di conseguenza, svelando il piccolo “segreto”. Ovviamente ci aspettiamo – lato interfaccia – ancora la Magic UI, come accennato anche qualche tempo fa dal leaker Teme.

Fotocamera

fonte: GSM Arena

Sulla base delle indiscrezioni estetiche, il comparto fotografico della famiglia Honor 50 dovrebbe presentarsi similare a quello di Huawei Nova 8. Ed in effetti, dai nuovi render sembrava inizialmente così, eppure scompare il contorno che contraddistingue invece il Nova. Ma andando nello specifico dei sensori, per il modello Honor 50 Pro ne abbiamo uno principale da 108 MP f/1.8, mentre per il modello standard abbiamo un sensore principale da 50 MP sempre f/1.8. Non ci sono dettagli invece per il modello SE.

Per quanto riguarda la selfie camera invece, abbiamo una foto che compara proprio i due Honor 50, con il modello Pro che conferma il doppio sensore punch-hole dei primi leak, mentre il modello base avrà un sensore singolo ma sempre punch-hole. Quanto alle capacità, per il primo si parla di 32+13 MP, ma ad oggi non ci sono riscontri ufficiali.

Honor 50 – Prezzo e data di uscita

Dopo tante indiscrezioni che si sono susseguite in merito alla data di uscita della serie Honor 50, visti anche i continui ritardi della serie top dell'ex società madre, l'azienda ha scoperto le carte. Il debutto in Cina è previsto per il 16 giugno 2021 in occasione di un evento che si terrà a Shanghai.

Non abbiamo ancora notizie in merito all'uscita internazionale ma è interessante notare che proprio in questo mese si terrà il MWC 2021, la fiera annuale della tecnologia in quel di Barcellona: una sede perfetta per il lancio del flagship Honor in Europa. Diciamo questo perché Honor ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel consorzio GSM Association. Questo ente – indovinate un po'? – è proprio quello che organizza il Mobile World Congress, un palcoscenico su cui spesso vengono presentati smartphone di punta. Quindi, ricapitolando, il lancio in Cina è fissato per il 16 giugno ma non è detto che il brand non tenga una seconda presentazione – per gli utenti Global – alla kermesse a Barcellona. Ovviamente bisognerà attendere ulteriori informazioni in merito.

