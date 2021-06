Huawei lancia la sua tastiera Celia Keyboard | Download

In questi giorni si è tenuta la presentazione ufficiale di HarmonyOS, la strada intrapresa da Huawei per l'indipendenza da Google. Un'indipendenza che vediamo nuovamente sottolineata dal lancio della Celia Keyboard, l'app per la tastiera proprietaria. La denominazione Celia deriva proprio dall'assistente vocale che Huawei ha sostituito a quello di Google durante lo scorso anno. Un'app che si aggiunge così all'elenco di soluzioni made in Huawei, fra cui troviamo Petal Search, Petal Mail, Petal Maps e Huawei Docs.

Huawei Celia Keyboard è l'ennesima sfida per combattere l'assenza delle app Google

Lo scopo di Huawei Celia Keyboard è presto detto: proporre la propria declinazione di tastiera su smartphone e tablet Huawei e Honor. Vi avverto, però: se provate ad installarla su smartphone di altri brand, quasi sicuramente non funziona (ho provato su Samsung e crasha senza avviarsi). La tastiera Huawei si pone come un metodo per rendere più semplice, precisa ed intuitiva la digitazione mobile, con supporto a più di 170 lingue, vari temi per la personalizzazione e migliaia di emoji.

La digitazione può avvenire anche in modalità Glide Input, in modo da scrivere parole e frasi scorrendo il dito senza alzarlo dallo schermo, o con input vocale. Per migliorare la precisione della scrittura nella tastiera Huawei non manca la predizione per aiutarci a completare in pochi click le frasi, così come la correzione degli errori. Per concludere, suggerimenti, clipboard e cursore sono altri strumenti per rendere più completa possibile l'esperienza di utilizzo.

Potete scaricare Huawei Celia Keyboard direttamente dall'AppGallery o dal link seguente:

