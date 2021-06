Per quanto i vacuum cleaner di ultima generazione abbiano semplificato la vita di molti, non sempre si riesce ad arrivare ovunque. Ed è per questo che esistono aspirapolvere come Redkey F10, che con la sua azione e le sue proprietà pieghevoli riesce a ad arrivare in ogni angolo della casa.

Redkey F10: tutto sull'aspirapolvere ciclonico pieghevole

Oltre alla sua caratteristica principale, cioè il potersi piegare senza perdersi neanche un angolo della casa, Redkey F10 è anche un prodotto piuttosto potente. Infatti, abbiamo una potenza di aspirazione da 23.000 Pa, un serbatoio da 0.6 litri, ma anche una batteria Samsung a 7 celle da 2.500 mAh. La potenza di cui si avvale inoltre è da 400W, mentre la sola spazzola ha 30W di potenza. Il funzionamento si distribuisce in 5 azioni di intensità.

Tutte queste specifiche però non impediscono all'aspirapolvere Redkey di essere relativamente silenzioso, visto che raggiungiamo meno di 75 dB. Presente un filtro HEPA che riesce a catturare fino al 99.97%. Quanto alle funzioni intelligenti, abbiamo un rilevatore di polvere, ma anche di luce, visto che quando si va negli angoli bui, la F10 si illumina senza perdersi nessuno sporco.

