Huawei per la sicurezza: brevettato un rilevatore di malware

Uno dei pensieri più frequenti che possa fare un'azienda che opera non solo nella tecnologia ma anche nei servizi web è sicuramente la sicurezza, che spesso è proprio una priorità. E lo sa bene Huawei, che dimostra il suo impegno alla sicurezza digitale con un brevetto in cui è presente un rilevatore di malware.

Huawei: ecco come funziona il rilevatore malware del brevetto

Fonte immagine: Mellanox Blog

Come funziona quindi il rilevatore del nuovo brevetto? Il processo non è esattamente semplice ma questo nuovo sistema va a rafforzare la ricerca di malware nel sistema, andando quindi rilevare la stessa caratteristica nell'immagine, senza però fare affidamento su ridimensionamento, spostamento e reperibilità. Quindi, si va a migliorare il modo in cui sono scoperti.

Nello specifico, il metodo di rilevamento malware di Huawei include La generazione di un'immagine da un file, la generazione di una firma dell'immagine e tale firma indica un descrittore delle caratteristiche locali dell'immagine stessa. Inoltre, è incluso anche il confronto della firma dell'immagine con almeno una firma predeterminata nella repository delle firme malware. Infine, è presente una determinazione che valuta se il file è dannoso in base proprio a ciò che si ottiene dal precedente confronto.

Insomma, Huawei non dimentica la sicurezza e la aggiunge all'altro brevetto ideato per rilevare le applicazioni contraffatte, che magari possono arrivare a garantire un servizio sicuro nei dispositivi e nei sistemi del brand, ma anche per altri che vi si affideranno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu