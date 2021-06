Xiaomi pensa ai più piccoli: il nuovo smartwatch non ha nulla da invidiare ai grandi

La compagnia di Lei Jun non è di certo nuova nel settore degli smartwatch per bambini: Xiaomi ha lanciato spesso dispositivi dedicati ai più piccoli, con funzioni utili ai genitori ed un design adatto. A questo giro si aggiunge il nuovo Xiaomi MITU Children Watch 5C, soluzione super economica, ma ricca di feature di tutto rispetto: insomma, un accessorio che non ha proprio nulla da invidiare agli smartwatch dei grandi!

Xiaomi MITU Children Watch 5C: tutto sul nuovo smartwatch per bambini

Design e caratteristiche

Caratterizzato da un design ormai divenuto standard – qui trovate il predecessore – il dispositivo presenta un corpo rinforzato e una doppia colorazione, per bambine e bambini. Xiaomi MITU Children Watch 5C adotta un display da 1.4″ ed ospita sulla cornice superiore una pratica fotocamera da 2 MP, utile sia per le videochiamate che per la visualizzazione da remoto in tempo reale. Il nuovo smartwatch per bambini presenta la connettività 4G LTE ed integra una capiente batteria da 900 mAh, per un'autonomia fino ad 8 giorni.

Non mancano applicazioni dedicate, watch face per personalizzare il quadrante e perfino il supporto a XiaoAI, l'assistente vocale di Xiaomi. Presente all'appello anche la localizzazione tramite GPS e perfino il monitoraggio delle attività sportive. A questo proposito è possibile immergere il dispositivo fino a 20 metri di profondità: insomma la resistenza è uno dei punti di forza dell'indossabile.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartwatch per bambini Xiaomi MITU Children Watch 5C è stato lanciato di recente tramite YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese, al prezzo di circa 49€ al cambio attuale (379 yuan).

