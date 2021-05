La compagnia cinese ha confermato i dettagli in merito alle nuove cuffie TWS in arrivo, con tanto di ANC e un look rinnovato. La casa di Lei Jun ha svelato quasi tutto sulle Xiaomi FlipBuds Pro ed ora è arrivato il momento di fare il punto della situazione su design, specifiche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 11/05: si torna a parlare delle future cuffie FlipBuds, con nuove aggiunte. Tra queste abbiamo il design, la conferma di nome e funzioni e soprattutto la data di presentazione. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

Xiaomi FlipBuds Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Dopo la scoperta del marchio registrato: Xiaomi FlipBuds e FlipBuds Pro, arriva la conferma da parte della compagnia cinese. TWS anche se il nome apre le porte a molteplici strade. Il poster ufficiale pubblicato da Xiaomi ha svelato il design e il nome commerciale delle nuove cuffie TWS in arrivo, inizialmente chiamate dai media Noise Cancelling Headphone Pro. Si tratta di una soluzione dal look decisamente ispirato, seppur inedito per la casa di Lei Jun, con uno stile elegante e raffinato. Le cuffie arrivano con un design in-ear.

In merito alle funzioni, si tratta di auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore ANC, con un sistema in grado di ridurre il rumore fino a 40 dB. Non è stato specificato altro, ma le immagini trapelata nelle scorse ore ci mostrano anche il case di ricarica.

La custodia si presenta come un ciottolo di colorazione nera, con il logo del brand sul retro ed una luca LED per lo stato della ricarica, posizionata lungo la parte frontale.

Xiaomi FlipBuds Pro: la nuova serie sostituirà la gamma Air

Un noto insider cinese ha rivelato alcuni retroscena sulle prossime cuffie, affermando che Xiaomi ha realizzato un team apposito, nuovo di zecca dedicato a queste ultime. La nuova squadra ha il compito di aggiornare la serie di auricolari della compagnia ma c'è di più.

L'attuale gamma Air dovrebbe essere sostituita completamente e cedere il posto alle nuove Xiaomi FlipBuds. Non è dato di sapere quanti modelli arriveranno sul mercato, anche se il marchio registrato fa riferimento anche al nome FlipBuds Pro (e l'azienda, per ora, ha confermato solo queste). Per quanto riguarda la famiglia Air, nel tempo questa ha accumulato un buon numero di membri (come le AirDots/AirDots Pro, le ultime Air 2 Pro, Mi Air 2 SE e non solo). Insomma, in casa Xiaomi tirerebbe aria di cambiamento per quanto riguarda il settore delle cuffie TWS, con una gamma rinnovata ed un nuovo team dedicato. Cosa ne verrà fuori?

Xiaomi FlipBuds Pro: prezzo e data di presentazione

In merito alla data di presentazione delle Xiaomi FlipBuds Pro, l'azienda ha fissato un evento per il 13 maggio 2021. Circa il prezzo, ancora nessuna indiscrezione, ma possiamo aspettarci una cifra intorno ai 100-120€ al cambio attuale. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli del caso.

