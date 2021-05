Arrivata 3 anni fa da grande outsider conosciuta solo da utenti che qualcuno definirebbe “consapevoli”, Xiaomi si è ormai imposta come gigante del tech in Europa. E questo lo dimostra i 100 Mi Store aperti ad oggi da Xiaomi in Europa Occidentale, confermando l'enorme crescita del brand.

Xiaomi: ecco i paesi dove sono aperti i 100 Mi Store in Europa

L'importante traguardo segue l'enorme crescita in termini di vendite proprio nel continente. Infatti, nell'ultimo anno c'è stata un'impennata dell'89% che ha portato a Xiaomi ad ottenere una fetta di mercato del 17%. Ma quanti e dove sono locati quindi i Mi Store europei? In 3 anni, basta considerare che nella sola Spagna ci sono ben 60 Mi Store, rendendo così il paese iberico la Mi Nation per eccellenza. Non mancano poi store in Germania, Francia, Portogallo, Svizzera, Paesi Bassi e Andorra. E in Italia? Il nostro paese Xiaomi si difende molto bene, essendo presente con ben 17 store, il cui ultimo è stato aperto proprio a Roma nel Mega Outlet di Valmontone.

L'impressione è che Xiaomi non intenda fermarsi a questo numero di Mi Store sul territorio italiano e nemmeno in Europa, come traspare dalle parole del Responsabile per l'Europa Occidentale Ou Wen: “I Mi Store sono molto più che esercizi tradizionali. Forniscono uno spazio ai consumatori per conoscere ed esplorare il marchio Xiaomi e sperimentare prodotti che altrimenti non avrebbero. E soprattutto, riuniscono la nostra risorsa più preziosa: i nostri Mi Fans e ci aiutano a costruire una forte comunità di marchi“.

E nella vostra città o nelle vicinanze è presente un Mi Store? Sperate che possano aprirsi quanto prima? Com'è stata la vostra esperienza nel negozio del brand di Lei Jun? Fatecelo sapere nei commenti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu