In termini di design, stile e funzionalità, il nuovo robot aspirapolvere di Xiaomi Mijia ricorda tantissimo il Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ (qui trovate la nostra recensione), modello lanciato sia in patria che in versione Global e dotato di un sistema di fotocamere ToF. Questa caratteristica ritorna anche con il nuovo arrivato, ma con una novità: un corpo ultra-sottile per pulire anche nei punti più difficili!

Xiaomi Mijia ha lanciato un robot aspirapolvere ultra-sottile: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

La vera chicca del robottino è rappresentata certamente dalle dimensioni: il corpo presenta un diametro di 32 cm mentre lo spessore è di appena 5.5 cm! Si tratta di un dispositivo decisamente sottile e per questo utilissimo per pulire sotto i mobili più ostici. Anche in questo caso troviamo un sistema con fotocamera ToF 3D: grazie a questa tecnologia – con cui abbiamo avuto a che fare parecchio anche con gli smartphone – è possibile ottenere una mappatura completa e precisa ed un riconoscimento dell'ambiente ancora più accurato.

Il tutto è accompagnato da algoritmi AI che rendono la pulizia efficiente; evitare gli ostacoli sarà un gioco da ragazzi per il nuovo robot aspirapolvere ultra-sottile di Xiaomi Mijia. Il contenitore per la polvere è da 500 ml; ovviamente si tratta di un dispositivo con funzione di lavapavimenti, grazie alla presenza di un contenitore da 220 mm per l'acqua.

La potenza di aspirazione è di 2000 PA e sono presenti fino a quattro livelli di potenza. Come al solito è possibile sfruttare i controlli tramite l'app, oltre che i comandi vocali grazie al supporto dell'assistente XiaoAI.

Prezzo e uscita

Il robot aspirapolvere ultra sottile di Xiaomi Mijia ha debuttato sullo store cinese JD in offerta lancio, al prezzo di circa 254€ al cambio attuale (ossia 1.999 yuan). Al momento il prodotto è disponibile solo in patria, ma conoscendo Xiaomi è probabile che lo vedremo in versione Global nel corso delle prossime settimane. Dita incrociate!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu