Lanciata inizialmente su Indiegogo – e ovviamente il crowdfunding è andato una bomba – il mini PC GPD Win3 arriva sullo store Banggood in offerta lampo: per quanto il prezzo non sia proprio economico, si tratta comunque di un terminale dotato di specifiche di tutto rispetto, capace di fungere sia da computer che da dispositivo per il gaming. Più di così non ce n'è!

GPD WIN3 con i7-1165G7 e Windows 10 è il mini PC da gaming definitivo

Design e stile

Osservando il design del mini PC da gaming GPD WIN3 è impossibile non farsi venire in mente la console ibrida di Nintendo. Il terminale attinge a man bassa dallo stile della Switch offrendo una dock di ricarica ed una doppia impugnatura che funge da controller (con due analogici, una croce direzionale e una pulsantiera). Ma rispetto alla console della grande N siamo su un altro pianeta, viste le specifiche tecniche.

Volendo rimanere sull'estetica e altri dettagli “esterni”, segnaliamo la presenza di un display IPS da 5.5″ con risoluzione HD (1280 x 720 pixel), rapporto in 16:9 e densità di 268 PPI. A protezione del pannello abbiamo un vetro protettivo Gorilla Glass 5. Inoltre è possibile spostare lo schermo verso l'alto – con un meccanismo slider – per liverare una tastiera QWERTY. Il corpo misura 198 x 92 x 27 mm per un peso di 560 grammi.

Hardware





Se per il display siamo sui livelli della Switch, in termini di hardware ci si sposta in tutta un'altra direzione. Il mini PC GPD WIN3 è equipaggiato con un processore Intel Core i7 di 11th gen (i7-1165G7), accompagnato da 16 GB di RAM e la bellezza di 1 TB di storage SSD. La parte grafica è affidata alla GPU integrata Intel Iris Xe mentre la batteria è un'unità da 45.62 Wh in grado di offrire fino a 6/8 ore di autonomia (che scendono a 3 ore con un uso intenso e fino a 14 ore con un uso leggero). Il sistema di raffreddamento è attivo, con una ventola dedicata (supportata da un sistema passivo Dual Heat Pipe).

Per concludere abbiamo il supporto al Wi-Fi e al Bluetooth 5.0; ovviamente è possibile collegare un monitor esterno e periferiche, in modo da sfruttare il dispositivo come un vero e proprio PC. Lato software abbiamo Windows 10.

GPD WIN3: prezzo e offerte per il mini PC da gaming

Il prezzo di GPD WIN3 è di circa 903€ in offerta lancio: attualmente il dispositivo è in preorder su Banggood con spedizione dal prossimo 8 giugno. Se siete interessanti a questo particolare mini PC da gaming di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

