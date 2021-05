A seguito dell'evento che ha visto protagonista il nuovo top gamma, Nubia ha lanciato un prodotto molto interessante in termini di ricarica. Infatti, arriva sul mercato il nuovo Nubia Flat GaN Charger da 65W, il primo caricabatterie con questa tecnologia piatto e multi-porta, ad un prezzo davvero competitivo.

Nubia Flat GaN Charger: tutto sul primo caricabatterie piatto multi-porta da 65W

Se guardiamo al design, notiamo da subito che sembra tutto fuorché un caricabatterie, se non per il colore bianco e la scritta “65” ad indicarne la capacità. A dirla tutta, ci ricorda un router wireless 4G di cui Huawei è esperta. In ogni caso, si tratta del primo caricatore al nitruro di gallio (GaN appunto) ad avvalersi di uno stile piatto. Questo, secondo Nubia, permette di recuperare uno spazio dall'ingombro che di solito portano questo tipo di soluzioni di potenza, dato che ne esistono di molto piccoli ma non così potenti.

Passando alle caratteristiche, ciò che lo rende interessante è anzitutto la doppia porta Neocharge Type-C, che permette quindi di ricaricare rapidamente 2 dispositivi contemporaneamente (e anche qui abbiamo un primato). Comodo inoltre il fatto che sia totalmente portatile e tascabile, grazie al fatto che i connettori sono ripiegabili. Non manca inoltre un supporto multi-standard per ricaricare più tipi di dispositivi oltre a quelli Nubia e Android in generale.

Ma quanto costa questo comodo e utile caricatore? Il caricabatterie piatto Nubia Flat GaN Charger 65W ha un prezzo al cambio di circa 23€ (179 yuan), che per ciò che offre pone il brand in una posizione di interesse importante tra le soluzioni di accessoristica. La disponibilità è datata invece 1° giugno 2021 in Cina, sperando di poterlo acquistare anche su AliExpress.

