Quando pensiamo alle pistole massaggianti, cosa ci viene in mente? Pensiamo sicuramente a quella miriade di prodotti e marchi che sono ormai sul mercato. C'è però un marchio che prova a fare del rapporto qualità/prezzo una politica fondamentale, ed è Urikar, che con il suo massaggiatore a percussione flessibile Pro 3 sposa appieno questo diktat e lo mette in competizione con prodotti ben più costosi.

Urikar Pro 3: tutti punti di forza del massaggiatore a percussione flessibile

Cosa rende speciale la pistola massaggiante Urikar Pro 3? Prima di tutto, la velocità, che rispetto a prodotti come ad esempio il Theragun G3 Pro che ne offre 5 modalità, il modello di Urikar ne offre ben 30 e sopratutto è flessibile, così da poter arrivare praticamente ovunque. Inoltre, per la batteria si avvale di un modulo da ben 2.600 mAh, che offre circa 600 minuti di autonomia. Un esempio: se viene usato per 10 minuti al giorno, avrete la possibilità di utilizzarlo per circa 2 mesi con una carica.

In più, Urikar 3 Pro è molto silenzioso, visto che raggiunge un grado di rumorosità di appena 42 dB nonostante una velocità massima di 3.400 giri al minuto. Quindi, molto meno rumoroso di competitor che si attestano intorno ai 77 dB. Un'altra Core feature è sicuramente il motor di livello professionale, dotato della tecnologia QuietPower 2.0, quindi più potente ma più silenzioso.

Non manca di essere poi leggero, visto che pesa meno di 1 kg ed è quindi facilmente utilizzabile per la sua azione di massaggio. Presente inoltre un comodo display per monitorare l'azione massaggiante. Urikar 3 Pro offre una presa ergonomica rotante a 180°, che non vi porterà a stancarvi durante il processo.

Ma ciò che convince di Urikar 3 Pro è senza dubbio il prezzo, che rispetto a prodotti, come quello sopracitato, che raggiungono costi di circa 400/500€, il modello di Urikar è acquistabile ad un prezzo piuttosto conveniente nella sfera dei 90/110€. In merito a ciò, potete avere tutte le informazioni a questo link e potete acquistarlo al link qui sotto.

N.B. Se non doveste visualizzare il link qui sotto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu