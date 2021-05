OnePlus 9/9 Pro si aggiorna alla OxygenOS 11.2.6.6: tutte le novità

È ufficialmente partito il rilascio del nuovo aggiornamento software alla OxygenOS 11.2.6.6 per OnePlus 9 e 9 Pro. Un aggiornamento che non introduce novità all'interno della ROM, ma che punta ad ottimizzare vari comparti. A partire da quello della qualità fotografica, ma anche consumi energetici, ricarica, connettività e la risoluzione di alcuni bug noti. Un aggiornamento che segue la precedente build OxygenOS 11.2.5.5, anche in quel caso un update migliorativo.

Ecco cosa cambia con la OxygenOS 11.2.6.6 a bordo di OnePlus 9 e 9 Pro

Ecco il changelog completo dell'aggiornamento:

Sistema Migliorata l'esperienza di ricarica Ottimizzati i consumi energetici Risolti i problemi noti e migliorata la stabilità

Fotocamera Migliorata la logica di funzionamento nascosta della barra superiore della fotocamera Ottimizzata la riduzione del rumore e l'effetto di nitidezza della fotocamera posteriore Migliorata l'esperienza di messa a fuoco e la costanza della luminosità nelle scene in interni Migliorata la precisione del bilanciamento automatico del bianco della fotocamera posteriore

Connettività Migliorate le prestazioni di connettività



L'aggiornamento alla OxygenOS 11.2.6.6 sta venendo rilasciato anche in Europa ai possessori di OnePlus 9 e 9 Pro. Se non aveste ancora ricevuto la notifica OTA, non appena sarà disponibile troverete il download nel nostro articolo dedicato. Inoltre, vi invito a recuperarvi la mia guida per ricevere gli aggiornamenti OxygenOS in anticipo.

