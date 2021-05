Dopo aver parlato di OnePlus 9R, ci dedichiamo ancora una volta ad uno smartphone inedito per il nostro mercato. Il nuovo flagship da gaming di vivo ha dimostrato che si può puntare al gioco, ma senza dover cedere necessariamente ad un look aggressivo, puntando su uno stile sobrio e tanta (ma tanta) potenza. Andiamo a scoprire dove comprare iQOO 7, dispositivo di tutto rispetto che non si fa mancare nulla!

iQOO 7: dove comprare lo smartphone da gaming elegante di vivo

In termini di specifiche iQOO 7 è – ovviamente – una belva. Il top di gamma è equipaggiato con lo Snapdragon 888, accompagnato da memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Per quanto riguarda il display si tratta di un pannello AMOLED da 6.62″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e punch hole per la fotocamera frontale. La batteria da 4.000 mAh si ricarica in un lampo grazie al supporto ai 120W mentre il comparto fotografico si affida ad una triplo modulo da 48 + 13 + 13 MP con OIS e teleobiettivo. Per tutti i dettagli, date un'occhiata al nostro articolo dedicato; di seguito trovate invece dove comprare iQOO 7 (a prezzo scontato!).

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal; per ora sono presenti tutte le colorazioni (Black, Blue e White). Il software è in versione multi-lingua con tanto di italiano. Nel momento in cui scriviamo tutte e tre le versioni sono in offerta lampo (la promo potrebbe terminare il qualsiasi momento).

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

