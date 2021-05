Ci sarà un futuro, nemmeno così remoto, in cui le auto elettriche saranno totalmente autonome e da autisti passeremo ad essere semplici passeggeri. È questo il futuro che realtà come Faraday Future prevedono e che vogliono raggiungere con il proprio operato. Con base operativa in Nord America, è una delle varie aziende d'origine cinese che vuole fare breccia nel mercato EV. Penso ad esempio a NIO, a breve al debutto in Europa, ma anche a Xpeng, per citare le due più conosciute nell'ambiente. Una società dall'attività travagliata, quella di Faraday Future, e che da anni sta preparando quello che sarà il suo primo modello consumer: la FF91.

La FF91 EV di Faraday Future può diventare una sala conferenza intima

Annunciata nel 2017, la Faraday Future FF91 è quella che potremmo considerare la top di gamma della compagnia. È una berlina elettrica ad alte prestazioni, con 3 motori da 1050 cavalli in grado di passare da 0 a 97 km/h in soli 2,4 secondi. L'impianto batterie Li-Ion comprende un insieme di celle da 130 kWh per un'autonomia complessiva pari a 465 km. L'auto sfoggia una livrea particolare, caratterizzata da un sistema di illuminazione esterna dal gusto futuristico. In particolare il dettaglio che segue la linea delle portiere “suicide”, che viene ripreso anche dall'impianto luci nella sezione posteriore e dal logo LED frontale.

Il tutto è arricchito da un sistema di intelligenza artificiale proprietario. che permette di interagire con l'automobile ed abilitare tutta una serie di funzioni. È possibile aprire l'auto con comando vocale da smartwatch, per esempio, ma c'è anche un sistema di riconoscimento facciale che configura l'auto sulla base delle preferenze dell'utente riconosciuto. C'è anche un sistema di navigazione GPS che interagisce con i comandi vocali, potendo chiedere all'AI di trovare posti attorni a noi come bar, ristoranti e così via.

Inutile dire che al suo interno troviamo tanta tecnologia, a partire dal sistema infotainment che comprende uno schermo centrale da 11″. Ma non finisce qua, perché Faraday Future ha recentemente svelato un nuovo asso nella manica. Nel soffitto davanti ai sedili posteriori è collocato un flip monitor da 27″, pensato per videochiamate e meeting di lavoro. Basta usare il comando vocale per farlo abbassare ed utilizzarlo per le proprie riunioni e conversazioni audio/video.

Potreste aver già sentito parlare di Faraday Future sui nostri lidi, dato che la compagnia è stata fondata nientedimeno che da Jia Yueting. Esatto, proprio il patron della ex LeEco, oggi LeTV, un soggetto anch'esso controverso dal punto di vista finanziario. Ricordiamo che parliamo della persona che ha portato LeTV/LeEco al crollo finanziario a causa di un'eccessiva e troppo rapida espansione commerciale. E c'è chi in Faraday Future vede uno dei motivi del suo fallimento, essendo stata nelle mani di un imprenditore evidentemente poco oculato nella gestione delle sue aziende. Fra l'altro, vi ricordiamo che LeTV sta per tornare sul panorama mobile, avendo annunciato il ritorno dei suoi smartphone.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu