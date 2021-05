Urikar AT1: il massaggiatore pensato per il fitness

Tra i tanti prodotti pensati per la salute ed il benessere fisico, menzione particolare la merita la pistola massaggiante. E tra le più interessanti sul mercato, c'è il massaggiatore Urikar AT1, che si distingue dai suoi competitor per alcune funzioni importanti.

Urikar AT1: perché preferirlo ad un massaggiatore tradizionale

Le pistole massaggianti, note anche come pistole a percussione o massaggiatori a percussione, possono aiutare ad alleviare dolori e tensioni muscolari attraverso il loro oscillamento, con una pressione costante sul tessuto muscolare, al fine di produrre un massaggio a fondo con benefici, invece della solita stimolazione sulla superficie della pelle con le vibrazioni.

Alimentato da un motore brushless proprietario di livello professionale che utilizza la tecnologia QuietPower 2.0, Urikar AT1 offre fino a 65 libbre di forza senza stallo, 16 mm di ampiezza e velocità fino a 3.600 percussioni al minuto, che è l'80% più profonda nel muscolo rispetto al tradizionale massaggiatori. L'effetto di questo è che può aumentare efficacemente il flusso sanguigno, rilassare i muscoli tesi e ridurre il rischio di infortuni.

Oltre l'ampiezza, la tensione di alimentazione, gli impulsi al minuto, dove le pistole per massaggi battono il massaggiatore tradizionale sono le sue caratteristiche intelligenti. AT1 è dotato di modalità chip alimentata da AI e rilevamento del corpo a infrarossi. Riconoscerà automaticamente le testine di massaggio che hai inserito e ti mostrerà l'area di massaggio corrispondente, la velocità di massaggio, la durata e così via sullo schermo LCD, quindi se hai usato questo tipo di prodotto prima o meno, puoi iniziare in un modo molto poco tempo. Tutto quello che devi fare è accendere il dispositivo e selezionare una testina massaggiante, semplicemente.

Inoltre, AT1 è piccolo e leggero, pesa solo 1.2 kg, puoi metterlo nella borsa e portarlo ovunque, attenuando i dolori muscolari e l'indolenzimento in qualsiasi momento. Urikar AT1 approderà su Amazon in Europa all'inizio di giugno 2021. Per tutte le altre informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale nella pagina dedicata.

Articolo sponsorizzato.

