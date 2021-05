Il modello CGD1 è stato decisamente apprezzato dagli utenti, complice un design dal sapore retrò ed un prezzo stracciato (qui trovate anche la nostra recensione), ma se anche per voi è arrivato il tempo di cambiare date un'occhiata al nuovo orologio sveglia Bluetooth ClearGrass CGC1, soluzione ancora più essenziale ma dotata di funzioni smart e super economica.

Xiaomi YouPin presenta il nuovo orologio sveglia Bluetooth di ClearGrass CGC1

Similmente al cugino CGD1, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto caratterizzato da un design semplice e minimale, con uno stile retrò che torna sempre di moda. L'orologio sveglia Bluetooth di Xiaomi YouPin ClearGrass CGC1 presenta un look a schermo intero, con una piccola cornice: sembra più uno specchietto che un dispositivo smart ma il suo particolare display non lascia spazio a dubbi. Lo schermo traslucido crea un effetto davvero appagante mentre sull'ampio display sono presenti sia l'orario che i dati sulla temperatura e il grado di umidità.





Sono presenti anche le funzioni timer e sveglia e grazie alla connettività Bluetooth può collegarsi allo smartphone tramite l'app Mi Home. La nuova sveglia smart ClearGrass CGC1 arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile all'acquisto per noi occidentali tramite AliExpress. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

