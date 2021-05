Gli smartwatch, per quanto si somiglino, non sono tutti uguali. E a meno che non si guardi a modelli top gamma, nel macro cosmo dei medio e base gamma spiccano modelli come il nuovo smartwatch Haylou RS3, dotato di GPS e tanto altro, che debutta in offerta con codice sconto su GearBest.

Haylou RS3: lo smartwatch con GPS in offerta con codice sconto su GearBest

Dallo stile assolutamente premium e dai materiali di buona fattura, ma non lontano da altri modelli del brand, il nuovo Haylou si distingue anche per avere specifiche tecniche di tutto rispetto. A partire dal display AMOLED da 1.2″ (390 x 390 pixel), ma anche una batteria da 230 mAh che garantisce un'autonomia di circa 12 giorni a funzionalità complete. Ma ciò che più lo rende interessante è la presenza di un GPS a marchio Sony low-power, che permette quindi di tracciare il percorso effettuato.

Non mancano poi i soliti sensori per il battito cardiaco, ossigeno nel sangue (SpO2), monitoraggio del sonno, oltre ai reminder per la sedentarietà e per la respirazione. Presenti 17 modalità sportive, tra cui corsa, camminata, ciclismo, arrampicata, spinning, yoga, corsa su tapis roulant, allenamento integrativo, ginnastica libera, basket, calcio, canottaggio, nuoto in acque libere e in piscina. Ottima la possibilità di personalizzare il quadrante con varie watch face e i colori che più si gradiscono.

Trovate il nuovo Haylou RS3 in offerta con codice sconto su GearBest all'ottimo prezzo di 67.4€, a cui va aggiunta la spedizione Priority Line da 7.1€. Per quello che offre, è sicuramente uno smartwatch da tenere d'occhio.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu