Due ottime new entry nel panorama Samsung Galaxy. Stavolta, dopo i Galaxy A52 e 72, tocca ai tablet e nello specifico al mid-range Samsung Galaxy S7 FE e all'entry-level Galaxy Tab A7 Lite ufficiali in Italia, pensati per più esigenze e fasce di prezzo senza rinunciare ad ottime specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Tab S7 FE e A7 Lite: tutto ciò che c'è da sapere

Galaxy Tab S7 FE

Partiamo subito a bomba con il nuovo tablet mid-range Samsung Galaxy Tab S7 FE. Ciò che colpisce subito è l'ampio display da 12.4″ ad alta risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel), ma anche un chipset 5G, lo Snapdragon 750. Per la memoria abbiamo 4/6 GB RAM e 64/128 GB di storage espandibili fino ad 1 TB. Per la batteria invece abbiamo un capiente modulo da 10.090 mAh con ricarica rapida a 45W con tecnologia SuperFast. Non mancano una fotocamera posteriore da 8 MP ed una selfie da 5 MP. Presenti poi due speaker stereo AKG e Dolby Atmos. Inclusa inoltre la sempre comoda S Pen.

Galaxy Tab A7 Lite

Per chi cerca un prodotto più mirato alla multimedialità, Tab A7 Lite può essere la soluzione giusta. A partire dal display da 8.7″ WXGA+ (1340 x 800 pixel). Presente un chipset MediaTek Octa-Core, modem 4G LTE, una memoria RAM da 3/4 GB e storage 32/64 GB espandibile fino ad 1 TB. La batteria da 5.100 mAh con ricarica a 15W. Presente il jack audio da 3.5 mm e speaker stereo Dolby Atmos. Presente una fotocamera posteriore da 8 MP ed una selfie camera da 2 MP.

Galaxy Tab S7 FE e A7 Lite – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo tablet Galaxy Tab A7 Lite arriva in Italia dal prossimo 16 luglio 2021 con un prezzo a partire da 169€, mentre il Tab S7 FE sarà disponibile più avanti nel corso dell'anno.

