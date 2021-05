Xiaomi Mi 9T Pro riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Era soltanto questione di tempo prima che l'aggiornamento alla MIUI 12.5 arrivasse su Xiaomi Mi 9T Pro con il programma Xiaomi.eu. Sì, è il porting del major update rilasciato in Cina per Redmi K20 Pro, la controparte cinese del nostro Mi 9T Pro. Bisognerà ancora attendere prima che l'update arrivi qua in Europa sotto forma di ROM Global ed EEA: fino a quel momento, potete comunque aggiornare con la ROM Xiaomi.eu.

Xiaomi.eu porta in Europa l'aggiornamento MIUI 12.5 su Xiaomi Mi 9T Pro

Forse già lo saprete, ma all'interno dell'aggiornamento della MIUI 12.5 sono integrate diverse novità: le potete trattare nel dettaglio nella nostra anteprima. Per fare un riassunto di quelle più importanti, nella 12.5 sono presenti nuovi effetti grafici e audio, ottimizzazioni per privacy e sicurezza, una nuova app Note e molto altro. Tutte novità che ritroviamo nel porting di Xiaomi.eu, assieme a modifiche ad hoc come lingua italiana, servizi Google, rimozione app e servizi cinesi e varie ottimizzazioni.

Ricordiamo che la Xiaomi.eu è a tutti gli effetti una custom ROM, quindi per installare questa versione della MIUI 12.5 bisogna innanzitutto fare lo sblocco del bootloader. Dopodiché dovete fare l'installazione della custom recovery TWRP, con cui poi installare la Xiaomi.eu con la MIUI 12.5. Nel caso foste interessati, potete scaricare il nuovo firmware Xiaomi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu