Nell'universo degli accessori dedicati alla salute ed al benessere fisico, gli smartwatch restano i più completi. E con questa filosofia nasce lo smartwatch Xiaomi Imilab W11, pensato per un pubblico femminile ma non solo, grazie ad alcune funzioni pensate proprio per il benessere personale.

Xiaomi Imilab W11: tutto sullo smartwatch pensato per il benessere femminile

Il nuovo Imilab W11 è l'erede naturale dello smartwatch KW66, che abbiamo recensito, ma con uno stile più fine e delicato nei dettagli. Il display resta con cassa tonda e diagonale da 1.09″, mentre sotto scocca troviamo una batteria da 180 mAh che permette di ottenere un'autonomia di alcune settimane. Per il Bluetooth, è presente il supporto alla versione 5.0 con tecnologia BLE.

Passando alle funzioni fitness e benessere, sullo smartwatch Xiaomi Imilab W11 abbiamo varia sensoristica per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, per l'ossigeno nel sangue SpO2, ma anche del ciclo mestruale. Presenti poi 9 modalità sportive per monitorare corsa, ciclismo, yoga, camminata, tennis, allenamento libero, calcio e tanto altro. Per le nuotatrici e i nuotatori non manca la certificazione di impermeabilità IP68. Possibile inoltre leggere le notifiche senza prendere lo smartphone. Presente un'app dove è possibile personalizzare le watch face.

Insomma, siamo davanti ad un prodotto fine, elegante ma completo su tante funzioni importanti. Per ogni informazione aggiuntiva, potete rivolgervi alla pagina ufficiale di Imilab, che trovate a questo link.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu