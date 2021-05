Fitbit lancia una funzione che tutti vorremmo sulla futura Xiaomi Mi Band 7!

Pare che Fitbit stia per introdurre il monitoraggio del russamento sui sui indossabili, una funzione utilissima e che sarebbe gradita anche a bordo di dispositivi di altri brand. Ovviamente è impossibile non farsi venire in mente la prossima Xiaomi Mi Band 7 e speriamo che i nostri desideri arrivino (per magia) all'interno dei laboratori della casa di Lei Jun.

Fitbit si prepara al monitoraggio del russamento

Sì, il monitoraggio del sonno della Mi Band 6 è di certo più accurato rispetto al passato (qui trovate la nostra recensione), ma manca ancora qualcosa. Quel qualcosa potrebbe arrivare da Fitbit – vero e proprio leader degli indossabili statunitense – grazie alla nuova funzione scovata in queste ore. Il teardown dell'ultima versione dell'app della compagnia ha svelato una nuova funzione in arrivo per i dispositivi Fitbit: si tratta del monitoraggio del russamento, novità utilissima per comprendere a tutto tondo l'analisi del sonno. Sarebbe fantastico se anche la futura Xiaomi Mi Band 7 arrivasse con un sistema del genere, magari anche per i modelli precedenti della smartband.

Il monitoraggio del russamento di Fitbit sfrutta il microfono (una delle novità che speriamo debutti anche con la prossima band di Xiaomi) e la sensoristica a bordo per valutare il livello di rumorosità durante il sonno. L'app del brand calcolerà il grado di russamento classificandolo in base a quanto segue:

meno del 10% del tempo del sonno – nullo o lieve

dal 10% al 40% – moderato

più del 40% – frequente

Oltre a quest'analisi, l'app valuterà anche il rumore prodotto, secondo questa scala:

Molto silenzioso (30 dBA o inferiore)

Silenzioso (30-50 dBA)

Moderato (50-70 dBA)

Alto (70–90 dBA)

Molto rumoroso (90 dBA o superiore)

Inoltre, per rendere le cose più carine (e meno mortificanti per noi poveri russatori), l'app assocerà ogni schema del sonno ad un animale addormentato (come orso, delfino, canguro, tartaruga, giraffa ed altri). Ovviamente si tratta ancora di una funzione in fase di sviluppo, scoperta smanettando con l'APK dell'app di Fitbit. Tuttavia fantasticare non fa mai male e immaginare il monitoraggio del russamento sulla futura Xiaomi Mi Band 7 non è poi così irreale.

Che cosa aspettarsi dalla Xiaomi Mi Band 7?

Il passo avanti più importante dell'attuale Mi Band 6 è stato l'introduzione di un pannello quasi tutto schermo, una soluzione in grado di ricoprire gran parte della parte superiore della capsula. Inoltre Xiaomi finalmente ha portato in monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ma ci sono ancora varie mancanze.

In Cina hanno l'NFC mentre per noi occidentali è un sogno (nemmeno un miraggio); manca poi il microfono, dettaglio hardware che apre le porte ad un assistente smart e al monitoraggio del russamento in stile Fitbit. Il GPS è un'altra mancanza (non possiamo averlo nemmeno a pagarlo) e sarebbe gradita anche la possibilità di rispondere ai messaggi delle app di terze parti (al momento la risposta rapida riguarda solo gli SMS).

Queste sono le novità che si aspettiamo dalla futura Xiaomi Mi Band 7 e teniamo le dita incrociate. Voi cosa ne pensate? C'è qualche altra funzione che vorreste a bordo della smartband?

