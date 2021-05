Dopo vivo, anche OPPO dà ufficialmente il via al programma RAM Expansion, pensato per ridurre il calo di prestazioni sugli smartphone. È una tecnologia che esiste da anni nel mondo computer, ma che si sta affacciando solo ora in quello degli smartphone. Soprattutto per marketing e per vendere i numeri, sono diversi i produttori che hanno alzato l'asticella in fatto di RAM. Basti vedere i gaming phone di ultima generazione, come ROG Phone 5, Red Magic 6 e Lenovo Legion Duel 2, tutti con una variante XXL da ben 18 GB di RAM. Ma nel frattempo c'è anche chi pensa a come sfruttare meglio i numeri più modesti che si hanno sugli smartphone standard, specialmente quelli più tipicamente mid-range.

OPPO annuncia gli smartphone che avranno la RAM Expansion

Come funziona il concetto di RAM virtuale ve l'ho già spiegato in questo articolo nel dettaglio, dove vi ho anticipato anche che anche Xiaomi la sta per introdurre. Ma se volessi riassumere, è una tecnica che permette di sfruttare la memoria ROM, quella che usiamo per salvare i file, per aumentare i GB di RAM. In questo modo, la RAM può “allargarsi” all'evenienza qualora il sistema rilevasse che ce n'è bisogno, dandogli un boost per migliorare le prestazioni. Ed infatti OPPO pone l'accento proprio su tre aspetti primari: ridurre i lag, avviare più rapidamente le app e far eseguire fluidamente più app assieme.

Ma quali saranno gli smartphone a beneficiare della RAM Expansion? OPPO ne ha annunciati 5: si parte con OPPO F19, per poi portarla anche su F19 Pro, F19 Pro+, A74 5G e A53s 5G. Ma è una lista che sicuramente verrà espansa (scusate il gioco di parole) nel corso del tempo.

Ready.Set.Upgrade!

Use several applications simultaneously, launch applications quicker & decrease lag with our latest RAM Expansion. This exciting feature is now available on the OPPO F19 & will soon be available on OPPO F19 Pro series, OPPO A74 5G & OPPO A53s 5G.@colorosglobal pic.twitter.com/oVmd7vHvNA — OPPO India (@oppomobileindia) May 20, 2021

Come avrete notato, i modelli finora annunciati da OPPO fanno tutti riferimenti al mercato Global esterno all'Europa, perlopiù asiatico. Per il momento non sappiamo se e quando la feature RAM Expansion verrà portata anche in Europa e in Italia.

