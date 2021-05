Huawei continua la sua marcia di “popolamento” di dispositivi dotati di HarmonyOS. E proprio nell'evento in cui saranno presentati molti prodotti interessanti, ci sarà spazio anche per nuove smart TV, che coincideranno con la serie Huawei Smart Screen SE, di cui apprendiamo le prime specifiche tecniche ed il presunto prezzo.

Huawei Smart Screen SE: tutto ciò che sappiamo sulle nuove smart TV

Design e specifiche tecniche

Come possiamo vedere dal teaser ufficiale, il design delle nuove smart TV Huawei riprenderà quello di altri presentate non troppo tempo fa, che tra l'altro hanno visto una versione Global. Da quello che possiamo poi apprendere dalla pagina su JD.com, abbiamo notizia che il display, dai 55″ ai 65″, avrà una risoluzione 4K e con uno screen-to-body ratio tra il 95 ed il 97%, con una gamma cromatica DCI-P3.

Ciò che cattura lo sguardo è sicuramente la webcam installata sulla parte superiore, caratteristica ormai iconica dei televisori del brand. Passando all'hardware, apprendiamo che avremo 2 GB di RAM e presumibilmente 16 GB di storage, il minimo indispensabile per esser fluido con HarmonyOS. Presente, come rivelato dal sito, il Wi-Fi Dual Band.

Huawei Smart Screen SE – Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda la data di uscita, Huawei ha confermato che le nuove smart TV arriveranno nel mega evento del 19 maggio 2021, mentre per il prezzo apprendiamo sempre da JD.com che il modello da 55″ dovrebbe costare in un range tra i 3.099 e i 3.999 yuan, quindi al cambio circa tra i 400 e i 511€. Per la versione da 65″ si sale in un ventaglio tra i 524 e i 639€ (4.099/4.999 yuan). Di certo non le più costose.

