Tra i tanti prodotti presentati da Huawei nelle scorse ore, c'è anche un prodotto pensato per la cura della persona. Parliamo infatti della nuova bilancia pesapersone Huawei Smart Body Fat Scale 3 Pro, che arriva sul mercato ad un prezzo inquadrato.

Huawei Smart Body Fat Scale 3 Pro: tutto sulla nuova bilancia pesapersone

Dal design molto curato e sicuramente molto moderno, la nuova bilancia Huawei si distingue soprattutto per le sue funzioni di rilevamento di parametri fisici dell'utente. Infatti, grazie agli otto elettrodi professionali permette di ottenere una misurazione molto accurata. Essendo poi a doppia frequenza, alta e bassa, permette di misurare fluidi intracellulari interni ed esterni.

Molto interessante notare che grazie alla Smart Body Fat Scale 3 Pro è possibile rilevare anche la quantità di grasso presente nel fegato, racchiuso in un contesto in cui è possibile rilevare un rapporto completo della composizione corporea. Presente inoltre un sistema di riconoscimento intelligente del corpo, facile da monitorare grazie all'applicazione dedicata.

La nuova bilancia pesapersone Huawei Smart Body Fat Scale 3 Pro arriva sul mercato in Cina ad un prezzo di circa 63€ (499 yuan), che per ciò che offre è sostanzialmente onesto. Non si conosce l'eventuale distribuzione Global, ma non è escluso che possa arrivare come altri prodotti del genere anche da noi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu