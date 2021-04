Xiaomi e Ottimizzazione MIUI: che cos’è? Serve disattivarla?

Smanettoni Xiaomi, a me: se avete spulciato le Opzioni Sviluppatore, potreste aver notato la particolare voce denominata Ottimizzazione MIUI. Oltre a tutte le altre voci, comuni a tutti gli altri smartphone Android, nella MIUI è presente questa opzione altresì assente sui dispositivi appartenenti ad altri brand. La sua esistenza è testimoniata da anni, almeno dalla MIUI 7/8 e ancora oggi è presente nella lista di quelle feature celate agli occhi dell'utente medio. Ma a cosa serve di preciso? Quali sono gli effetti nell'abilitarla o disabilitarla? In questo articolo cerco di fare il punto della situazione su questo “mistero” targato Xiaomi.

Ecco a cosa (non) serve l'Ottimizzazione MIUI degli smartphone Xiaomi

Se definisco l'Ottimizzazione MIUI un “mistero” è perché da nessuna parte è possibile trovare una definizione ufficiale del suo scopo. Attivandola, si viene informati che si ha una “UI più fluida e veloce“. Al contrario, disattivarla significa che “più app di sistema potrebbero smettere di funzionare correttamente e layout di testo, account e contenuti potrebbero non essere visualizzati correttamente“. Si tratta di definizioni apparentemente vaghe, soprattutto se si cercano segnalazioni sull'argomento nelle varie community.

Prestazioni e consumi

Perché ho deciso di parlarne? Perché cercando informazioni in merito, ho notato molte discussioni in merito ai consumi energetici, alla gestione delle app in background e delle notifiche. In diverse circostanze, ho notato che se un utente lamentava problemi di questo tipo, uno dei consigli che veniva dato è quello di disattivare l'Ottimizzazione MIUI. Al contempo, c'è anche chi dice l'esatto contrario, di lasciarla attiva altrimenti il risultato è quello di peggiorare questi aspetti. Persino il portale dedicato ad app in background e notifiche DontKillMyApp non accenna minimamente alla sua disattivazione per migliorare questi elementi. Anche disattivarla, poi, con l'installazione di app non significa avere di default tutte le ottimizzazioni richieste per averne sempre le notifiche.

Personalmente ho provato più volte a attivarla/disattivarla sul mio Xiaomi Mi 10T Pro con MIUI 12.1 Global e Android 11, ma il risultato è stato pressoché impercettibile. In entrambi i casi ho notato lo stesso consumo della batteria, così come la gestione delle app in background: che sia attiva o disattiva, la quantità di RAM consumata rimane la medesima (circa il 50% di media). Fra i problemi derivanti dalla disattivazione segnalati, si menzionano anche disservizi per i files allegati e per la modalità Picture-in-Picture. Per entrambi, però, non ho verificato problemi di sorta.

Modifiche alla UI

Un altro esempio di diversificazione per l'attivazione/disattivazione dell'Ottimizzazione MIUI di Xiaomi riguarda i cambiamenti grafici. Come si fa presenti in più contesti, disattivarla significa abbandonare alcuni elementi personalizzati dalla MIUI in favore di quelli standard di Android. Nella fattispecie, si parla del grafico presente nella voce “Impostazioni/Connessione e condivisione/Utilizzo dati“. Ma nel mio caso il menu rimane lo stesso in entrambi i casi.

Sempre secondo le segnalazioni, disattivarla significa ottenere screenshot di qualità inferiore se realizzati tramite pressione dei tasti fisici. Anche in questo caso, inutile dire che confrontare i due screenshot non mostra alcuna differenza in termini qualitativi.

L'unica differenza che ho notato (ma potrebbero essercene altre) riguarda la UI per la schermata “Informazioni app“, decisamente più scarna con l'Ottimizzazione MIUI disattivata.

Con questo voglio dire che usare o meno questa Ottimizzazione non comporta alcun cambiamento per nessuno? Ovviamente no, dato che ogni smartphone e ogni ROM vive di storia propria. Ma l'impressione che ho maturato, anche al netto di quanto letto, è che i suoi effetti fossero tangibili sulle passate versioni della MIUI e su smartphone meno dotati lato hardware.

Perché disattivarla?

Alla luce di ciò, perché disattivare l'Ottimizzazione MIUI sul proprio smartphone Xiaomi? Molto probabilmente, non vi troverete quasi mai di fronte ad una circostanza che vi obbliga a spegnere questa opzione. Tuttavia, ci sono alcune app (specialmente quelle più “losche”, come Vanced) che richiedono la sua disabilitazione per poter funzionare correttamente.

In caso lo riteneste necessario, ecco come spegnere questa feature:

Vai in “Impostazioni/Info sistema” e clicca ripetutamente su “Versione MIUI” per abilitare le Opzioni Sviluppatore

Vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“, scorri verso il basso e disattiva la voce “Ottimizzazione MIUI“

Qualora non trovaste la voce nelle Opzioni Sviluppatore, ecco cosa puoi fare:

Vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“, scorri verso il basso e clicca ripetutamente sulla voce “Reimposta i valori predefiniti“

Detto tutto ciò, se avete testimonianze sulle conseguenze che avete riscontrato disattivando le Ottimizzazioni MIUI, ditecele qua sotto nei commenti.

