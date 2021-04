Anche se ormai il caldo è in arrivo – l'estate si avvicina lentamente, ma è pur sempre dietro l'angolo – non si dice mai di no ad una nuova offerta, specialmente quando si tratta di prodotti della compagnia di Lei Jun. La coperta elettrica riscaldante di Xiaomi YouPin scende di prezzo in offerta lampo: una manna dal cielo durante le gelide serate invernali passate a fare binge watching su Netflix!

La coperta elettrica riscaldante di Xiaomi YouPin è la compagnia perfetta per le vostre serate relax con Netflix

Alzi la mano chi non ha passato almeno un paio di serate (forse qualcuna in più…) a guardare telefilm su Netflix come un'ossesso. Una pratica comune che di certo impenna inevitabilmente durante l'inverno: quando fuori c'è il gelo, meglio stare a casa a fare binge watching, magari in compagnia e sgranocchiando qualcosina! Se cercate un'aggiunta per rendere ancora più speciali (dove “speciali” vuol dire inevitabilmente “rilassanti e soddisfacenti”) queste serate, allora questo è il prodotto giusto per voi. La coperta elettrica riscaldante di Xiaomi YouPin contribuirà di certo ad aumentare il piacere di starsene a poltrire al caldo!

Vi evidenziamo che il prodotto è poco più di un plaid e misura 110 x 60 cm; quindi di tratta principalmente di una soluzione da salotto o da poltrona, anche se nulla vieta di portare un po' di calore aggiuntivo al vostro lettone. E ovviamente, grazie al timer integrato potrete tranquillamente prendere sonno senza rischi.

La coperta elettrica riscaldante di Xiaomi YouPin viene proposta a circa 45€ in offerta lampo su AliExpress: di seguito trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

