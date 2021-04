Il brand Mobvoi è conosciutissimo per i suoi indossabili della famiglia TicWatch (tra parentesi, è in arrivo anche un nuovo modello) ma il suo lavoro non si limita a questi accessori. Troviamo infatti anche luci LED, cuffie e soprattutto Mobvoi Home Treadmill, il tapis roultant salvaspazio perfetto per l'allenamento in casa, ora disponibile in offerta con codice sconto (coupon venditore di AliExpress, per la precisione) e spedizione dall'Europa.

Il tapis roulant Mobvoi Home Treadmill scende di prezzo, spedito dall'Europa

Per chi punta a fare jogging in casa senza rinunciare alla massima comodità, il tapis roulant Mobvoi Home Treadmill si presenta di certo come una valida alternativa. Dotato di display LED e pannello touch per il controlli, il dispositivo integra anche uno speaker Bluetooth ed un motore silenzioso. Inoltre è presente un pratico alloggiamento per lo smartphone, in modo da poter guardare contenuti multimediali durante l'allenamento, senza il minimo sforzo.

In termini di velocità il tapis roulant è in grado di spingersi fino ai 12 Km/h; si tratta di una soluzione adatta fino a 120 Kg, utile per fare camminata oppure corsa leggera. Grazie al design pieghevole è possibile riporre il dispositivo sotto il letto o il divano: l'ingombro è ridotto all'osso!





Il tapis roulant Mobvoi Home Treadmill è in offerta su AliExpress con tanto di spedizione dai magazzini europei (Polonia) al prezzo di 404€ (qui trovate la pagina dedicata). Per beneficiare della promozione non dimenticate di riscattare il Coupon Venditore cliccando sul pulsante “Ottieni Coupon” sotto il prezzo: si aprirà una finestra per selezionare il coupon (apparirà direttamente nel carrello), valido fino al 1 maggio.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Mobvoi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu