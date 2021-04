Meno di un mese fa è stato rilasciato un aggiornamento per l'app Galleria integrata nella MIUI 12 di Xiaomi, con novità per editing e sticker. E proprio in queste ore arriva un ulteriore update, pensato per renderne l'utilizzo più ottimizzato e completo. Sono lontani i tempi in cui la Galleria era un mero contenitore delle foto scattate, essendo diventata un elemento essenziale per l'esperienza fotografica. Da essa, infatti, passano diversi strumenti di gestione ed elaborazione di immagini e video, sia scattati personalmente che ricevuti e scaricati dal web,

L'app Galleria della MIUI 12 si aggiorna: ecco tutte le novità da Xiaomi

Anche per questo, con l'aggiornamento alla versione v2.2.19 una delle modifiche principali ma soprattutto più utili è la revisione dell'ordinamento delle immagini raccolte. Aprendo l'app Galleria per la prima volta, il software vi chiederà quali foto volete che vengano mostrate nella sezione principale, se tutte o soltanto quelle scattate personalmente. Una scelta che poi potrà essere sempre cambiata dalle impostazioni dell'app. In questo modo, tutte le altre immagini saranno conservate in altre sezioni della Galleria, dando così un'ordine maggiore.





L'altra novità contenuta nell'aggiornamento riguarda il formato di visualizzazione dei mesi nel rullino fotografico, non più in parole bensì in numeri. Infine, sempre in questa versione vengono aggiunti nuovi filtri artistici e Ritratto, anche se compatibili soltanto con alcuni modelli. Questi comprendono Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10S, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 8, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, serie Redmi K30 Pro e K20 Pro.

Trattandosi di un aggiornamento che arriva prima sulle ROM MIUI 12 China, non è detto che funzioni a tutti gli utenti occidentali, a seconda di che modello hanno e di che ROM utilizzano. Se voleste provare, vi lasciamo il link per il download:

Scarica la MIUI Galleria v2.2.19

