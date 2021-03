Xiaomi aggiorna Galleria: nuovi sticker e strumenti di editing | Download

Nel mentre discutiamo delle novità che la MIUI 12.5 porterà con sé, Xiaomi continua ad aggiornare la MIUI 12 e tutti i suoi elementi. Uno di questi è l'app Galleria, indispensabile per la visualizzazione dei contenuti multimediali realizzati con la fotocamera (e non). Ma da anni la Galleria è anche il centro nevralgico di altre possibilità, come nel caso dell'editing di foto e video. In questo modo si elimina la necessità di riempire la memoria di app esterne per abbellire i propri scatti.

La Galleria della MIUI riceve un nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

Con il rilascio dell'ultima MIUI 12.5 Beta, il team di sviluppo di Xiaomi ha anche rilasciato un nuovo aggiornamento dell'app Galleria. L'update non stravolge l'esperienza utente, bensì migliora alcuni elementi che riguardano proprio l'editing grafico. Come indica il changelog, la nuova versione aggiunge il framing in 3:4 e 4:3 per le foto, così come nuovi pack di sticker. Fra le novità sono indicate anche ottimizzazioni per le prestazioni della visualizzazione degli album, così come la risoluzione di alcuni bug noti.

Potete già scaricare l'ultima versione della MIUI Galleria, più precisamente la versione 2.2.18.16. Ma trattandosi del file APK estratto dalla ROM China Beta, potrebbe non funzionare su tutte le ROM occidentali. Nel caso, segnalatecelo nei commenti.

Scarica la MIUI Galleria v2.2.18.16

A proposito, avete già scaricato il precedente aggiornamento Global con cui è stato migliorato ulteriormente l'editing di foto e video?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu