OnePlus e OxygenOS 11: come risolvere il bug dell’ora nella lock screen

Continua a far discutere l'aggiornamento alla OxygenOS 11, i cui bug stanno tediando i possessori delle serie OnePlus 7, 7T e Nord. A tal punto da spingere gli stessi sviluppatori OP ad interromperne il roll-out per non causare ulteriori problemi. Sono diversi gli utenti che stanno lamentando bug software e problemi, fra notifiche in ritardo, ricarica Warp che non funziona a dovere, surriscaldamenti e consumi energetici elevati. Ma scavando più a fondo, si notano altri piccoli ma fastidiosi bug che stanno affliggendo coloro che hanno aggiornato.

La OxygenOS 11 vi dà problemi con l'orario nella lock screen del vostro OnePlus? Ecco il fix

Raccogliendo le segnalazioni dei possessori di OnePlus 7, 7T e Nord, l'aggiornamento alla OxygenOS 11 ha scombinato qualcosa nella gestione dell'orario. Nella fattispecie, l'orario mostrato all'interno della lock screen continua ad essere visualizzato con il formato 24 ore. Anche provando a cambiare le impostazioni, cambiandolo in quello a 12 ore, il risultato non cambia.

Un bug imprevisto, dato che l'utente dovrebbe essere in grado di poter scegliere, anche perché è sempre presente l'opzione per farlo ma non funziona. Vista la quantità di segnalazioni, fortunatamente c'è qualcuno fra gli utenti compromessi che è riuscito a capire come bypassare questo malfunzionamento software.

Per farlo, vai in “Impostazioni/Sistema/Data e ora“, dopodiché attiva e poi disattiva il toggle “Usa formato 24 ore“. In questo modo, dovreste risolvere e poter così tornare a visualizzare l'ora in formato 12h nella lock screen. Con i prossimi aggiornamenti della OxygenOS 11, questo bug dovrebbe sparire da OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro e Nord.

