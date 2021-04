Con il mese di aprile è arrivato anche il consueto appuntamento con il compleanno di Xiaomi, generalmente conosciuto come Mi Fan Festival. Ovviamente non mancano sconti ed offerte dedicate (come nel caso delle iniziative promozionali di Banggood ed eBay) ma a questo giro la casa di Lei Jun ha pensato anche ad un'ennesima novità, ovvero Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition 2021: andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle specifiche, il prezzo e che cosa cambia con la versione del mid-range che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nelle scorse settimane.

Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition 2021 ufficiale: che cosa cambia con la nuova versione

Design e caratteristiche

Partiamo subito col dire che in termini di design Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition 2021 resta fedele all'originale. Troviamo nuovamente un pannello AMOLED da 6.67″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e punch hole per la selfie camera da 16 MP. Il retro ospita ancora una volta una quad camera rettangolare con un sensore principale da 108 MP. Le specifiche non cambiano ma le vere novità sono rappresentate da una confezione di vendita rinnovata (la trovate in basso) e dalla presenza di una cartolina dedicata all'evento, sempre all'interno del box.

Il dispositivo arriva nella sola colorazione Bronze e presenta una “piccola” novità: accanto al logo Redmi posizionato sul retro trova spazio anche il simbolo del Mi Fan Festival 2021. Di seguito trovate tutti i dettagli sulle specifiche tecniche.

Note 10 Pro – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con HDR10, luminosità a 1.200 nit, refresh rate a 120 Hz, campionamento al tocco di 240 Hz e protezione Gorilla Glass 5

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con HDR10, luminosità a 1.200 nit, refresh rate a e protezione Gorilla Glass 5 dimensioni di 164 x 76,5 x 8,1 mm per 193 g

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 732G fino a 2.3 GHz

GPU Adreno 618

6/8 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

quad camera da 108+8+5+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF

f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF selfie camera da 16 MP f/2.45

supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NFC

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida 33W

con ricarica rapida 33W software MIUI 12 con Android 11

Clicca qui per la scheda tecnica completa!

Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition 2021: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition 2021 sarà di 329.99€ per la sola versione da 8/128 GB. Il dispositivo sarà disponibile all'acquisto in Italia a partire dalla ore 13 di oggi, 6 aprile 2021.

La conferma è arrivata direttamente da Xiaomi Italia, che ha mostrato sia il dispositivo che il prezzo di vendita per il nostro paese. Come anticipato poco sopra, la versione speciale potrà essere acquistata dalle ore 13, tramite lo shop online di Xiaomi.

