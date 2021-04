Xiaomi Mi A3 si aggiorna: fix per display e ricarica

Non ci saranno mai più smartphone Xiaomi con Android One; niente Mi A4, quindi, ma prosegue comunque il supporto software per Xiaomi Mi A3. I possessori del terminale hanno avuto non pochi problemi con l'aggiornamento Android 11, ma i bug non si sono esauriti. Proprio per questo, il team di sviluppo software di Xiaomi ha rilasciato un nuovo update per correggere alcuni aspetti problematici.

Un nuovo aggiornamento arriva su Xiaomi Mi A3: ecco le novità

L'aggiornamento che sta venendo rilasciato a bordo di Xiaomi Mi A3 punta ad ottimizzare alcuni aspetti tecnici, in particolar modo lo schermo e la ricarica. Si tratta della build V12.0.8.0.RFQMIXM Global, dal peso molto ridotto di 36 MB, e fra le novità troviamo la risoluzione di bug relativi ai DPI dello schermo e alla visualizzazione sulla schermata di blocco del tempo rimanente per il completamente dello ricarica.

Oltre a ciò, l'aggiornamento Android One comprende anche patch di sicurezza ad aprile 2021, prestazioni di sistema ottimizzate e migliorie per sicurezza e stabilità del sistema. Se non aveste ancora ricevuto la notifica OTA, potete scaricare la ROM dal nostro articolo dedicato:

Scarica la MIUI 12 per Mi A3

