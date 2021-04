Era nell'aria, ma ormai è chiaro: la corsa ai foldable è entrata definitivamente nel vivo. E se Xiaomi Mi MIX Fold ha democratizzato il prezzo dei pieghevoli, Huawei è chiamata ora a rispondere con modelli più accessibili.

Huawei: ecco i piani per i prossimi pieghevoli

Mate X2 è da molti considerato uno dei migliori foldable prodotti quest'anno e di sempre, ma ha sempre il problema che affligge i capostipiti del settore: il prezzo. Chiaramente tanta tecnologia, soprattutto questa tecnologia, ha dei costi elevati e quindi il prodotto finale non può che essere high end. Ma come dimostrato proprio dal primo pieghevole del grande rivale Xiaomi, questi costi possono essere abbattuti producendo comunque un top gamma.

E quindi, Huawei è pronta a lanciare non uno ma ben 3 pieghevoli dal prezzo accessibile e di conseguenza molto più accattivanti (ovviamente si parla di costi, sappiamo tutti che i Mate foldable sono belli). Questo ovviamente potrebbe giovare a tutto il settore, che potrebbe accelerare nella produzione di soluzioni del genere, visto che qualcuno ha già anticipato gli ordini di pannelli AMOLED flessibili.

Per capire come saranno e come si piazzeranno nel mercato, dovremo attendere la seconda metà del 2021, periodo in cui le fonti hanno previsto l'arrivo di questi smartphone pieghevoli, con Huawei che ora ha da pensare ai top gamma della serie P50 (già in ritardo, del resto).

