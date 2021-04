Per tutti i curiosi di provare in anteprima l'ultima MIUI 12 abbiamo creato un articolo ad hoc con tutti i link per le versioni Beta. Ma adesso è possibile avere accesso anche alla versione Stabile della ROM che muove gli smartphone Xiaomi e Redmi. Per questo abbiamo voluto creare un ulteriore articolo, dove trovare il link al download del firmware per il proprio smartphone ed installarlo tramite recovery. Qua di seguito trovate tutti i dispositivi per il quale è disponibile la MIUI 12 Global / EEA Stabile, aggiornati via via che ne verranno aggiunti di ulteriori.

Per il momento, però, è necessario fare una precisazione. Dopo le vostre segnalazioni, abbiamo fatto qualche ricerca ed abbiamo scoperto che queste non sono propriamente considerabili Stabili ufficiali. Non essendo più disponibile il programma Global Beta di dominio pubblico (ma soltanto Closed), Xiaomi le rilascia come Release Candidate. In poche parole, sono ROM Beta Stable che, dopo essere state testate, sono papabili per essere quelle che saranno rilasciate ufficialmente al pubblico ed in fase di test all'interno del programma Mi Pilot.

Dunque, in virtù di questa precisazione, procedete all'installazione qualora vogliate testare la ROM, ma col beneficio del dubbio in merito a bug e malfunzionamenti. Vi ricordiamo che queste ROM sono multi-lingua, nonché comprensive dei servizi Google. L'installazione può essere effettuata tramite flashing via TWRP.

Ultimo aggiornamento: 1 aprile

MIUI 12 Stabile: tutte le versioni disponibili per Xiaomi, Redmi e POCO

Modello Versione Recovery Fastboot XIAOMI Xiaomi Mi 11 V12.0.4.0.RKBMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.9.0.RKBEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.22.0.RKBCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 11 Lite V12.0.3.0.RKQMIXM (Global) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10 V12.0.1.0.QJBMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.2.5.0.RJBMIXM (Global) Stable Beta Recovery Fastboot V12.2.7.0.RJBEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.2.10.0.RJBCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10 Pro V12.2.5.0.RJAMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.2.5.0.RJAEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.2.4.0.RJACNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10 Ultra V12.1.1.0.RJJCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10 Lite 5G V12.1.2.0.RJIMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.1.4.0.RJIEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) V12.1.5.0.RJVCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10S V12.0.10.0.RGACNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro V12.0.11.0.QJDMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.1.4.0.RJDEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10T Lite V12.0.2.0.RJSMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.1.0.RJSEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 9 V12.0.5.0.QFAMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.QFAEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.6.0.QFACNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 9 Pro 5G V12.0.5.0.QFXCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 9 SE V12.0.4.0.QFBMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.QFBEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.3.0.QFXCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 9 Lite V12.0.6.0.QFCMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.6.0.QFCEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 9T V12.0.7.0.QFJMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.QFJEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 9T Pro V12.0.5.0.QFKMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.QFKEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 8 V12.0.2.0.QEAMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.QEACNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 8 Explorer V12.0.4.0.QEHCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 8 Pro (UD) V12.0.1.0.QECMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.QECCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 8 SE V12.0.2.0.QEBCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 8 Lite V12.0.3.0.QDTMIXM mi (Global) Recovery Fastboot V12.0.2.0.QDTCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi Note 10/10 Pro V12.1.2.0.RFDMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.1.3.0.RFDEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi Note 10 Lite V12.1.4.0.RFNMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.1.4.0.RFNEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi Note 3 V12.0.1.0.PCHMIXM (Global) Recovery Fastboot Xiaomi Mi MIX 3 V12.0.2.0.QEEMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.3.0.QEECNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi MIX 3 5G V12.0.4.0.PEMMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.PEMEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi MIX 2S V12.0.3.0.QDGMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.2.0.QDGCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi MIX 2 V12.0.1.0.PDEMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.1.0.PDECNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi Max 3 V12.0.1.0.QEDMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.2.0.QEDCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi A3 V12.0.6.0.RFQMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.3.0.RFQEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 6X V12.0.1.0.PDCCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi CC9 V12.0.3.0.QFCCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi CC9e V12.0.3.0.QFMCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition V12.0.3.0.QFECNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi CC9 Pro V12.1.5.0.RFDCNXM (China) Recovery Fastboot REDMI Redmi K40 V12.0.7.0.RKHCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K40 Pro/K40 Pro+ V12.0.8.0.RKKCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30 V12.1.4.0.RGHCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30 5G V12.1.6.0.RGICNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30i 5G V12.1.2.0.RGICMXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30 Ultra V12.0.20.0.QJNCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30 Pro/Zoom V12.2.4.0.RJKMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.2.3.0.RJKCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30S V12.1.1.0.RJDCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K20 V12.1.2.0.RFJCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K20 Pro V12.0.6.0.QFKCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi Note 10 V12.0.4.0.RKGMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.2.0.RKGEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi Note 10 Pro V12.0.6.0.RKFMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.10.0.RKFEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi Note 10 Pro Max V12.0.1.0.RKFINXM (India) Recovery Fastboot Redmi Note 9 4G V12.0.12.0.QJQCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi Note 9 5G V12.0.9.0.QJECNXM (China) Recovery Fastboot Redmi Note 9 V12.0.7.0.QJOMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.9.0.QJOEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi Note 9S V12.0.3.0.QJWMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.3.0.QJWEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi Note 9T V12.0.8.0.QJEMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.7.0.QJEEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi Note 9 Pro V12.0.2.0.QJZMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.2.0.QJZEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi Note 9 Pro 5G V12.0.11.0.QJSCNXM (China) Recovery Fastboot V12.0.2.0.RJSCNXM (China) Stable Beta Recovery Fastboot Redmi Note 9 Pro Max V12.0.3.0.QJXINXM (India) Recovery Fastboot Redmi Note 8 V12.0.4.0.QCOMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.QCOEUXM (EEA) Recovery Fastboot 12.0.3.0.RCOCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi Note 8T V12.0.2.0.QCXMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.2.0.QCXEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi Note 8 Pro V12.0.7.0.QGGMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.QGGEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.5.0.QGGCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi Note 7/7S V12.0.1.0.QFGMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.3.0.QFGEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.3.0.QFGrCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi Note 7 Pro V12.0.3.0.PEKMIXM (China) Recovery Fastboot Redmi Note 6 Pro V12.0.1.0.PEKMIXM (Global) Recovery Fastboot Redmi Note 5 V12.0.2.0.PEIMIXM (Global) Recovery Fastboot Redmi 10X 4G V12.0.6.0.QJOCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 10X V12.0.8.0.QJHCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 10X Pro V12.0.8.0.QJLCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 9 V12.0.3.0.QJCMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.1.0.QJCEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.8.0.QJCCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 9C V12.0.10.0.QCRMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.6.0.QCREUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi 9C NFC V12.0.6.0.QCSMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.5.0.QCSEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi 9A/9AT V12.0.11.0.QCDMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.11.0.QCDEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.9.0.QCDCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 9T V12.0.7.0.QJQMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.8.0.QJQEUXM (EEA) Recovery Fastboot Redmi 8 V12.0.1.0.QCNMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.2.0.QCNEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.1.0.QCNCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 8A V12.0.1.0.QCPMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.2.0.QCPEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.1.0.QCPCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 8A Pro/Dual V12.0.1.0.QCQINXM (India) Recovery Fastboot Redmi 7 V12.0.1.0.QFLCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 7A V12.0.1.0.QCMMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.1.0.QCMEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.0.2.0.QCMCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi 6 Pro V12.0.4.0.PDMMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.1.0.PDICNXM (China) Recovery Fastboot Redmi S2 (Y2) V12.0.2.0.PEFMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.PEFCNXM (China) Recovery Fastboot POCO POCO F3 V12.0.2.0.RKHMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.1.0.RKHEUXM (EEA) Recovery Fastboot POCO F2 Pro V12.2.5.0.RJKMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.2.5.0.RJKEUXM (EEA) Recovery Fastboot POCO F1 V12.0.3.0.QEJMIXM (Global) Recovery Fastboot POCO X3 Pro V12.0.4.0.RJUMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.4.0.RJUEUXM (EEA) Recovery Fastboot POCO X3 NFC V12.0.8.0.QJGMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.8.0.RJGEUXM (EEA) Recovery Fastboot POCO M3 V12.0.6.0.QJFMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.0.8.0.QJFEUXM (EEA) Recovery Fastboot POCO M2 V12.0.3.0.QJRINXM (India) Recovery Fastboot POCO M2 Pro V12.0.3.0.QJPINXM (India) Recovery Fastboot POCO C3 V12.0.8.0.QCRINXM (India) Recovery Fastboot

Come installare la MIUI 12 Stabile

La procedura illustrata è generica per tutti i modelli Xiaomi, Redmi e POCO, ma è possibile (anche se poco frequente) che un modello possa avere una procedura leggermente differente. Fatta questa premessa, le recovery ROM sono file ZIP che possono essere installate in locale o tramite modalità recovery (sia stock che TWRP).

Modalità locale Trasferisci il file ZIP nello smartphone nella cartella “downloaded_rom” della memoria principale, createla nel caso non ci fosse Andate in “Settings/About Phone/System Update“, cliccate sui 3 pallini in alto a destra e selezionate “Choose Update Package” (se non ci fosse, cliccate 10 volte sul logo MIUI nella schermata precedente) Selezionate il file ZIP ed installatelo

Modalità recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery tenendo premuto da spento contemporaneamente il tasto Power ed il tasto Volume Su Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo

Modalità Fastboot Scarica MiFlash Tool, estrai l'archivio ed installa il software Riavvia lo smartphone in modalità Fastboot: per farlo, da spento tieni premuto il tasto Accensione e Volume Giù per qualche secondo Collega lo smartphone al PC Avvia MiFlash Tool, clicca su “Select” e seleziona la cartella “Firmware” nella cartella della Fastboot ROM Clicca in basso su “Clean all“, imposta accanto su “flash_all.bat” e poi su “Flash” in alto a destra per avviare l'installazione



